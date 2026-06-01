元STU48で、タレントの森香穂（29）が1日、Xやインスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表した。

森は夫とのツーショットや、文書の画像などを投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と、第1子を妊娠していることも明かした。

森はこの日が誕生日でもあり「こうして人生の大きな節目を迎えられるのも、いつも支えてくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝した。

また「これまで、皆さまとお会いできる機会を楽しみにしてくださっていた中で、体調面などもあり、思うように活動ができない時間が続いていました。ご心配やご不安にさせてしまっていたらごめんなさい」としつつ「これからは形を変えながらにはなりますが、変わらず皆さまと繋がっていけたら嬉しいです。これからは夫婦として、そして母として、あたたかい家庭を築いていけるよう一歩ずっ歩んでいきます。今後とも温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願いいたします」とつづった。

森は、17年にSTU48の1期生としてデビュー。19年12月のグループ卒業後は「RIZINガール2023」などを務めた。