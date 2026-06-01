たっぷり容量が嬉しい♡【コストコ】大人数でワイワイ楽しめる！「おやつ」

近隣のスーパーでは、なかなか見かけない大容量の商品が魅力の【コストコ】。毎日の食事に欠かせない生鮮食品から、パン・スイーツ・お菓子まで幅広く取り扱っていますが、その商品数の多さに何を買ったらいいかわからない……という人もいるかも。そこで今回は、大人数で楽しめる、おすすめ「おやつ」を紹介します。

牛柄のパッケージが目印！

可愛らしい牛柄のパッケージが特徴の「千年屋 おいしいドーナツ」。コストコでは長年販売されている、人気のドーナツです。箱の中には、個包装になった手のひらサイズのドーナツが20個入っています。日々のおやつはもちろん、友人とシェアしたり、ばらまきお菓子にも便利。牛柄のパッケージにぴったりな、ミルク感とやさしい甘さが味わえそうです。

子どものおやつに嬉しい55袋入り！

子どものおやつの定番「たべっ子どうぶつ」にも、24gの食べきりサイズが55袋も入った、大容量タイプがあるんです。持ち運びに便利な小袋タイプは、自宅だけでなく外出先でのおやつにもぴったり。55袋とたっぷり入っているので、家族みんなで楽しめます。

数量限定のアソートセット

ひと口サイズのウエハース「ロアカーミニーズ」に数量限定のスプリング サマーミックスが登場。フレーバーは、定番のバニラ・レモン・ラズベリーヨーグルトの3種類となっています。今回のアソートには、春夏らしい爽やかなフレーバーが多いため、定番とは少し違う味を食べてみたい人にもおすすめです。

素材本来の自然な甘さを味わう

「カークランドシグネチャー ドライマンゴー無糖」は、砂糖・保存料・人工原料を使っていない、無添加のドライマンゴー。砂糖未使用のため、マンゴー本来の自然な甘さが魅力です。1.13kgの大容量なので、そのまま食べたり、ヨーグルトやグラノーラと混ぜて食べたり、さまざまな食べ方を楽しめます。

大人数で楽しむなら【コストコ】で手に入る、大容量の「おやつ」がぴったり！ 家族でシェアする以外にも、ピクニックやレジャーに持って行けば、きっと喜ばれるはず。

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※こちらの記事では@empireo25様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる