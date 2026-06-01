女優の木村多江（55）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演。出産後の自身の行動に衝撃を受けたことを明かした。

木村は「気が付かない間に泣いてたりするんですよね」と言い「仕事も育児もちゃんとやりたいけれども、でもセリフも覚えなきゃいけない、役作りもしなきゃいけない。でも、子供のことも、ちゃんとできていないじゃないかっていう不安で」と当時の心境を明かした。

さらに「でも忙しいから、落ち込んだりするっていうよりは、気づくとワーって、なんか泣いてる。“あっ、やらなきゃ”みたいな。感情がストップしているけど、やることをこなしていっている」という毎日だったという。

そんな時、「夜泣きとかしたら、泣いている子をじーっと見て、何もできなくて。いけない、いけない！抱っこしなきゃと思って抱っこするんだけど、放置してしまった自分に衝撃を受けて、また泣きながら夜中ずっと外を歩いて、また一睡もしないで仕事に行く、それの連続だった…」と振り返っていた。

また、「産うつ」の特徴として「自分の子なのにかわいく思えない」というのがあると言われると、木村は「ありました。泣いてる子を抱き上げられないってのもあったし、ちょっと大きくなってきて、ママにフォーカスし始めてくるんです。本当に愛情をいっぱいかけてあげられるものだと、無償の愛を注げるものだと思っていたのに、来られるからいっぱいいっぱいで、トイレに駆け込んで」と言い、子供が外からドアを叩く中、トイレに閉じこもり「出られなくなって。ここが唯一の自分だけの空間、自分だけゆっくりできる空間なんだって。別に嫌いとかそんなんじゃない。好きだと思っているけど、ちょっと受け入れられない」症状もあったと語った。

木村は2005年6月に広告代理店勤務の男性と結婚。2008年2月に第1子長女を出産した。木村は2007年にNHKの連続ドラマ「上海タイフーン」で主演を務め、撮影をしていた時に妊娠が判明。だが、体調不良により制作が延期され、出産後の2008年6月に制作発表の記者会見が行われた。