「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「カナダからの手紙」などを歌唱した歌手・畑中葉子が追悼した。

畑中はスポニチ本紙の取材に対し、「橋本先生には大変お世話になりました」と感謝の言葉を口にした。「記憶に残っているのは、デビュー前に当時のビクター制作プロデューサー・谷田郷士さんに連れられて橋本先生のご自宅へ伺ったときのことです。橋本先生のご自宅はセンスの良い素敵なお住まいで奥様のお手製のお料理も手の込んだ美しく美味しいお料理でした。その会食のお話しの中で、橋本先生が私の声を大変褒めてくださったシーンは今でもそのまま絵のように脳裏に蘇ってきます。私は学校帰りでしたので制服で橋本先生のご自宅にお邪魔したことも覚えています」と振り返った。

「『カナダからの手紙』を作ってくださった作詞、作曲、編曲、プロデューサーの皆様が亡くなられてしまって、これからは私がこの楽曲を大切に歌い継いでいかなければいけないのだという責任を感じています。いろいろな場面でお力をくださった橋本先生、ありがとうございました」としのんだ。

橋本さんが作詞提供した「カナダからの手紙」は、畑中と17年に亡くなった平尾昌晃さんとのデュエット曲。畑中にとっては歌手デビュー作で、1978年のNHK紅白歌合戦出場につながった。

橋本さんは1939年7月8日生まれ。67年「涙のギター」で作詞家デビューを果たし才能を開花。68年12月に発表されたいしだあゆみ26作目のシングル「ブルー・ライト・ヨコハマ」は累計150万枚を超える売上を記録するミリオンセラーとなり、「横浜のご当地ソング」として現在も多くの世代から愛されている。2000曲を超える楽曲を発表し、オリコンチャート解析で「グループ・サウンズ（GS）関連で最も売れた作詞家」とされた。