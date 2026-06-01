「スーツプードル案件ｗｗｗ」かまいたち山内、“鼻血出るくらい高級”なTシャツ購入。妻「え？」と反応
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは6月1日、自身のInstagramを更新。高級なTシャツを購入したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】山内健司が購入した高級Tシャツ
この投稿には、山内さんの妻が「え？」と反応。ほかにもファンからは「スーツプードル案件ｗｗｗ」「スーツプードルで報告の案件ですかね！」「個人YouTubeに期待できそうですね」「山内もう買わないって言ってた笑笑」「素敵です！」「いくらだったんだろう...!!でも、お似合いです」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】山内健司が購入した高級Tシャツ
「2度と出会えないTシャツだと思う」山内さんは「先日空き時間にタイのTシャツ友達のNETが神宮前の酔服屋さんでポップアップしてるという事で行ってきた」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、友人とのツーショットです。「もし残ってたら買おうと思ってたmangaタグのサザンアイズのTシャツが残ってたから値段見ずに買ったら鼻血出るくらい高級でした」と報告しつつ、「でも2度と出会えないTシャツだと思うからありがとうNET」と、感謝をつづりました。
Tシャツ姿を多数披露普段から自身のInstagramで、Tシャツを着用した姿を多数披露している山内さん。5月20日には「シュガーパンチ×嘘喰いTシャツ」を公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)