「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「ビューティフル・ヨコハマ」「真夏の出来事」などを歌唱した歌手・平山みきが追悼した。

平山はスポニチ本紙の取材に対し「橋本先生、ありがとうございました。初めてお会いした時から『平山みき』を娘のように育てていただき感謝しかありません」と感謝の思いがつのった。

デビュー曲「ビューティフル…」は20年に亡くなった筒美京平さんとの名コンビの作品だった。「京平先生がお亡くなりになった後、橋本先生と改めて京平先生と3人の曲を聴き返し『トライアングル』というアルバムの制作をさせていただいた時は同志の様で楽しかったです」と振り返った。

「今、橋本先生が逝ってしまわれやり残したこともいっぱいあるままで、とても寂しいです。たくさんの作品を残していただきありがとうございました。まだまだ歌い続けます、お2人で見守っていて下さいね」としのんだ。

橋本さんは1939年7月8日生まれ。67年「涙のギター」で作詞家デビューを果たし才能を開花。68年12月に発表されたいしだあゆみ26作目のシングル「ブルー・ライト・ヨコハマ」は累計150万枚を超える売上を記録するミリオンセラーとなり、「横浜のご当地ソング」として現在も多くの世代から愛されている。2000曲を超える楽曲を発表し、オリコンチャート解析で「グループ・サウンズ（GS）関連で最も売れた作詞家」とされた。