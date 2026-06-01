自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、涙を浮かべて激怒したという高校1年生の息子・真輝さんの様子を明かし、注目を集めている。

【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや激怒する姿

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、呼吸器障害や知的障害、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて野田の当選を喜ぶ姿や、母・弘子さんとの親子3世代ショットなども発信してきた。

高1息子が“涙の激怒”

5月31日に更新したブログでは、「ある晩のこと、大して飲酒もせず、腹いっぱい食べたわけでもないのに、いきなり嘔吐 体中の力が一気に抜けた えらいこっちゃ。ムスコさんは鉄母が病気になるとキレる。今回もゲーッてなってるとこ、鬼の形相でしばかれた、涙浮かべてさ…なんかわかる 親亡き後を考えてるのかな？おかげ様で復活しましたー。寝込んでる時、こっそり生存確認に来た彼がいとおしい」と、体調を崩した自身を心配していた真輝さんの様子をつづった。

（『ABEMA NEWS』より）