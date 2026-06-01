元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、「産後うつ」の経験を語った。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「明るいところをキープしているイメージがあるけど」と言われた丸山は「そんなことないです」と否定。

「私も凄くメンタルが落ち込んで、普段だったら、太陽を見て首を上に上げているタイプだったんですよ。出産してからは、下を見て、石とか土の状況を見るぐらい落ち込んで」と語った。

また「うち、自分の母と同居しているんですよ。お母さんが、皿洗いしたら手をふかない親で、ふかないで子供を触るのが凄い嫌だと思ったり、親でもそう思ったというか…結構、それはありました」と明かした。

さらに、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏に対しても「イライラは結構しました。それこそ、本並さんを見て、なんでこの人がキーパーなんだろう？」と思ったと言うと、上田は「いや、関係ない！結婚する前からキーパー」と反論。

だが「日焼けが凄くて、黒いんですよ。それに対して、なんでこんなに黒いんだろう、この人って。普段は全然気にならなくて、いいかもなって思っているところが、よりムカついてくる。そういうちょっとしたことでもイライラしちゃうんですよ」と振り返っていた。

丸山は2020年9月に本並氏と結婚。23年2月21日に長女を出産した。