■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月1日20時45分発表 気象庁

1日20時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の北西約40km

中心位置 北緯26度25分 (26.4度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日21時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の北北西約50km

中心位置 北緯26度35分 (26.6度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

2日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西約90km

予報円の中心 北緯28度25分 (28.4度)

東経128度35分 (128.6度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 南東側 230 km (125 NM)

北西側 190 km (105 NM)

2日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 宮崎市の南南東約100km

予報円の中心 北緯31度05分 (31.1度)

東経131度50分 (131.8度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

■台風は本州にも接近か

3日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 銚子市の南南西約40km

予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)

東経140度40分 (140.7度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

4日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経145度40分 (145.7度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

■東北地方にも影響か

仙台管区気象台発表

東北太平洋側南部の海上では、台風第６号の影響により、３日午後は大荒れや大しけとなるでしょう。暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。また、東北太平洋側南部では、３日午後から４日頃にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

［気象概況］

台風第６号は、１日１５時には那覇市の南南西約９０キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



台風第６号は、３日は本州の南岸を東よりに進んで、４日朝には日本の東に達する見込みです。

このため、東北太平洋側南部の海上では、北よりの風が非常に強く吹き、大しけとなる見込みです。また、東北太平洋側南部では、激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となる可能性があります。

■風・雨・波の予想

［風の予想］

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側南部海上 ２０メートル（３０メートル）

東北太平洋側南部陸上 １５メートル（３０メートル）



［波の予想］

３日に予想される波の高さ

東北太平洋側南部 ６メートル うねりを伴う



［雨の予想］

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北太平洋側南部 １２０ミリ

その後、３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北太平洋側南部 ６０ミリ



［防災事項］

東北太平洋側南部の海上では、３日午後は暴風やうねりを伴った高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、東北太平洋側南部では、３日午後から４日頃にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより