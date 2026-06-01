女優・尾碕真花（25）が1日、自身のインスタグラムを更新し、5月31日をもって所属するオスカープロモーションを退所したと報告した。

尾碕は「【ご報告】」とのタイトルで「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております」とつづり「これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」とポストした。

この投稿に対し、オスカープロモーションが公式サイトで声明を発表。「当社所属タレント尾碕真花に関して」とのタイトルで「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と言及して、状況を説明した。

「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と強調。「尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」とし、「本件につきましては、当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」との姿勢を示した。両者の主張に食い違いが生じている。

◇尾碕 真花（おさき・いちか）2000年（平12）12月2日生まれ、高知県出身の25歳。12年に「第13回全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。19年放送のテレビ朝日「騎士竜戦隊リュウソウジャー」などに出演。24年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」など、人気作にも数多く出演している。趣味は絵を描くこと。1メートル67、血液型A。