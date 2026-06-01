ファミマにセブン銀行ATM「ファミマATM」設置開始 - 緑色の独自デザイン、16,000台を順次設置へ
ファミリーマートは6月1日、セブン銀行と、同社独自デザインの「ファミマATM」の設置とATMサービスの提供を開始した。
ファミマATM
両社は2025年9月に基本合意書を締結し、2026年3月にファミリーマート国内店舗におけるATM設置契約を正式に締結した。本契約に基づき、全国のファミリーマート店舗(AFCを除く)において、ファミマATMの設置を順次開始し、4年程度で約16,000台の設置を行う。
同ATMでは、現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済への現金チャージが可能となる。また、セブン銀行独自サービス「＋Connect」を通じて、各種手続きや認証機能の提供も行う。ATMの外観は、「緑色」を基調としたファミリーマートのブランドイメージに調和するデザインを採用。利用者にとって直感的で分かりやすい存在となることを目指す。
「日常の買い物の合間に多様なATMサービスが利用できることで、お客さまの利便性向上と来店価値のさらなる向上を図ってまいります」(同社)
ファミマATM
両社は2025年9月に基本合意書を締結し、2026年3月にファミリーマート国内店舗におけるATM設置契約を正式に締結した。本契約に基づき、全国のファミリーマート店舗(AFCを除く)において、ファミマATMの設置を順次開始し、4年程度で約16,000台の設置を行う。
「日常の買い物の合間に多様なATMサービスが利用できることで、お客さまの利便性向上と来店価値のさらなる向上を図ってまいります」(同社)