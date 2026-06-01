◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）６月１日、栗東トレセン

パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、馬房で報道陣に囲まれて、気分良さそうな表情を見せた。五十嵐助手は「１か月前から乗り込み、負荷をかけていつも通りです」とうなずいた。

前走の高松宮記念は４着だが、サウジ遠征から間隔もないなか、崩れずに走った。「タイトなスケジュールでしたが、馬は頑張ってくれました」と同助手は相棒をねぎらった。ＮＨＫマイル制覇後はスプリント路線を走ってきているが、「松山ジョッキーは（マイルは）乗り方ひとつ、と言っていました。１６００メートルを走れるように丁寧に乗っているので」。昨年のＧ１を勝った舞台なら、十分に守備範囲だ。

ファンの間では“おぱんち”の愛称で親しまれるＧ１馬。主戦の松山弘平騎手は、３１日にダービージョッキーに輝いたばかりと勢いに乗る。「パートナーでやっているジョッキーですし、うれしいですね」と喜んだ同助手。ここで成長した姿をみせたいところだ。