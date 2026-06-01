各報道によると、ビルの屋上やホームに設置した防犯カメラの映像を人工知能＝AIで解析し未然に「飛び降り」を防ぐ仕組みを、全国約40の駅が導入していることがわかった。

システムの開発はAI企業の「アジラ」が行っており、すでに2件の命を助けるきっかけになっているという。

現に「飛び降り」をはじめとする自殺や事故は、2026年現在も鉄道や高層ビルなどで頻繁に発生しており、事故の結果、多くの利用者の客足に影響が出るなどしていた。

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当然、それらの場所には防犯カメラは付いているが、従来の防犯カメラは事件や事故が発生した後に見直す「記録」が中心になる運用が行われており、自殺願望のある人を制止するまでは至らなかった。

だが、AIの時代からは、取得したデータから逆算し声をかけることが可能になるなど、防犯カメラは事件や事故を記録ではなく未然に「防止」することにつながる時代となりそうだ。

事実、鉄道の「飛び降り」に関しては、さまざまな論文などで「水際で防ぐことが可能」とされている。自殺直前の行動の変化としては「挙動不審になりがち」「目線が合わない」といった特徴が挙げられており、これらの特徴を読み取ることで事故や自殺を未然に防ぐことが可能となるようだ。

もちろん突発的な事象には対応はし切れないはずだが、不審な行為を事前に察知することで駅員による声掛けや注意喚起につながるのであれば、今後飛び降りによる人身事故などは防ぐことが可能になるといえそうだ。