３１日に投開票された新潟県知事選で自民党が支持した現職が勝利し、自民内では「今後の首長選に弾みがつく」と安堵（あんど）感が広がった。

野党の支持先が分かれたことが奏功したとの見方もあり、緩みを警戒する声も出ている。

１日の党役員会では、高市首相らを前に、西村康稔選挙対策委員長が「今年初の保革対決の知事選を大差で制した。来春の統一地方選に向け、大きな弾みになる」と報告した。政府・与党は原発再稼働を推進する立場で、再稼働を容認する現職・花角英世氏の３選に向け、西村氏ら自民幹部が応援に入っていた。

自民は、３月の石川県知事選で推薦した現職が敗れ、その後の首長選でも相次いで推薦候補が敗北した。与野党対決型として注目された首長選で久々に勝利し、鈴木幹事長は記者会見で「今回の勝利を次の沖縄県知事選につなげる。地域によって状況は変わるが、ぜひとも勝利を収めたい」と意気込んだ。

９月の沖縄県知事選は、与野党対決型となることが予想される。鈴木氏は１日、自民の沖縄県連幹部と党本部で面会し、自民が支援する方針の新人の勝利に向け、連携を密にすることを確認した。

新潟県知事選では、立憲民主党県連は新人の前県議を支持し、中道改革連合の一部国会議員も支援に回ったが、公明党県本部は現職を支持した。自民の閣僚経験者は「今回の勝利は、野党の分裂に助けられた。自民の地力によるものではない」と指摘した。