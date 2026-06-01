ワイン歌謡グループ SHiZUKUが、オリジナル楽曲「秘密のヴィンテージ」を6月13日0時にデジタルシングルとしてリリースする。

（関連：BE:FIRST、NEWS、SixTONES……トップバッターから大トリまで、男性グループが音楽フェスで放つ存在感）

同楽曲のリリースを記念して、「秘密のヴィンテージ」の記念ラベルがプリントされたオリジナルラベルの豪華特典付きワインを発売することも決定した。

同楽曲は、6月13日開催の初ライブ『プレデビューライブ in 浅草九劇』当日にリリースされる。さらに、MVも同日夜に公開予定だ。

加えて、6月13日のライブ参加者限定商品として、6月3日18時より、「秘密のヴィンテージ」をイメージしたオリジナルラベルワインを販売する。

SHiZUKUの最大の特徴は、各メンバーにワインの主要品種が割り当てられており、その担当品種が彼らのミドルネームにもなっていること。今回の楽曲は、赤ワインの品種『カベルネ・ソーヴィニョン』を担当する古川カベルネ卓人が決めセリフを担っていることから、『カベルネ・ソーヴィニョン』がメインで使われたワインを販売する。

今回のワイン『シャトー・マラルティック・ラグラヴィエール』は、船をモチーフにしたボトルデザインが特徴。オーナーであるボニー家の孫は「この帆船には、ワインと音楽のマリアージュでこれまでにない唯一無二のグループを目指し、新境地を開拓するSHiZUKUの現在地とも重なる。プレデビューライブをグループのはじまりの日として、新しい船出を祝いながら、ファンとの新たな旅路のスタートを記念してセレクトされた1本だという。

今回販売となるワインのヴィンテージは、2018年、2019年、2021年、2022年のいずれか。いずれも良質なブドウが収穫された年だが、年ごとに味わいは異なる。どのヴィンテージのワインが届くのか、手元に届くまでのお楽しみだ。

また、同商品は、しずく（429）にかけて、34,290円（税込）にて、6月13日に開催されるライブチケット購入者限定で販売される。先行予約販売期間は、6月3日18時から6月8日正午までとなる。40本限定で先着順にて販売される。なお販売リンクは、チケット購入者を対象に案内される。購入者には、SHiZUKUにとっての“初”を一緒に体験できる企画や、豪華特典会が用意されている。また、後日ECにて一般販売する場合もあるという。

＜メンバーコメント（全文）＞

4月20日のお披露目イベントで披露した「秘密のヴィンテージ」が、このたび6月13日にデジタルリリースされることになりました！僕たちにとって初めてのオリジナル楽曲であり、ファンの皆さまからも「早くフルで聴きたい！」「サブスクで聴きたい！」という声をいただいていたので、こうしてお届けできることを本当に嬉しく思います。「秘密のヴィンテージ」は、「ワインと音楽のマリアージュ」というグループのコンセプトを感じていただける、大人のムードとキャッチーさを兼ね備えた楽曲です。6月13日の「プレデビューライブ in 浅草九劇」では、フル尺で初披露しますので、ぜひ楽しみにしていてください。

また、今回のリリースを記念して、オリジナルラベルワインの販売も決定しました。ワインソムリエの資格を持つ、ともくん（石田ピノ知之）を中心に、「門出」「挑戦」「船出」というテーマでセレクトした、僕たちの新たなスタートにぴったりな1本です。さらに、特典には「秘密のヴィンテージ」MV最速視聴会の参加権も含まれています。僕たちにとって初めてのミュージックビデオを一緒に観て、ぜひ感想を語り合いましょう！

6月13日は、ライブと特典会を通して、皆さまと忘れられない思い出を作れることを楽しみにしています。以上、SHiZUKUでした！

（文=リアルサウンド編集部）