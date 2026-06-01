7月24日に公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の90秒予告が公開。あわせて新キャストとして島二郎役を最上嗣生、セイレーン役を鈴木みのりが務めることが発表された。

参考：ディーン・フジオカ、『LOVED ONE』で大事にする“連続性” 「『ちいかわ』の精神を忘れずに」

本作は、イラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で発表している人気漫画『ちいかわ』を劇場アニメ化するもの。2020年の連載開始以降急速に人気を拡大し、「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞。2022年に放送開始したショートアニメはYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破するなど、全世代から愛されるコンテンツとなっている。劇場版で描かれるのは、シリーズ屈指の人気を誇る長編エピソード“セイレーン編”だ。

制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』のサイピクが担当。ナガノの完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。チラシに記載された魅力的な言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同は島民から大歓迎で迎えられる。楽しい時間を過ごしていたちいかわたちだが、島に住む巨大な“セイレーン”が島民を次々と連れ去っているという事実を聞かされ、セイレーンの討伐計画に巻き込まれていく。

公開された90秒予告では、ある島で熱烈な歓迎を受けるちいかわたちが限定グルメを堪能したり観光を楽しんでいた矢先に、島に招かれた本当の理由を知る様子が描かれる。それは島民を襲うセイレーンの討伐だった。島民たちにさすまたを渡され困惑するちいかわ、島を守ろうと意気込むハチワレ、セイレーンと人魚に“びんよよ”で立ち向かううさぎ、さらにはカレーを食べている謎のキャラクター・島二郎の姿も切り取られている。

また、映画のオープニングテーマが、ナガノ作詞、ハチワレ（CV：田中誠人）歌唱の新曲「くつずれ」に決定。テレビアニメシリーズの楽曲「ひとりごつ」に続くハチワレ歌唱曲となる。さらに、原作漫画でちいかわたちが島へ訪れた際に歌詞が印象的に描かれていた楽曲「島のうた」が初めて音楽として登場し、映像を彩っている。

さらに、ちいかわが森の奥で見つけた店「島二郎」の店主・島二郎役を最上、歌が得意で、ある理由から島民たちを襲っているセイレーン役を鈴木が演じることが決定。最上は「僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの『島二郎』で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち」とコメント。鈴木は「セイレーン役に決まった時は、大声で『イヤッハーー！』と叫びたいくらいに、嬉しかったです」と語っている。

コメント最上嗣生（島二郎役）僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの「島二郎」で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち……ですがまだどこか信じられないという心がふたつある～状態です。突然現れるあの圧倒的ビジュアルから繰り出される最高に頼れるアニキ分……！ 料理もできるし友誼に篤く広い背中に輝くお尻。まさにイケオジ成分が詰まっている感じですよね。僕もそんな島二郎の一端を担えてとても嬉しいです。この『映画ちいかわ』は、ちいかわとは別のキャラの目線で見てみるとまたちょっと違った見え方がしたり、深く考えさせられるところがあったりと、ナガノ先生感マシマシな僕もとても大好きなお話です。ぜひ皆様にはこの映画を隅から隅まで楽しんでいただければと思います。楽しみに待ってくれよ……な‼︎

鈴木みのり（セイレーン役）セイレーン役に決まった時は、大声で「イヤッハーー！」と叫びたいくらいに、嬉しかったです！ あの『ちいかわ』のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。オーディションではとにかく後悔のないように、隅々まで原作を読み、沢山考えて、全力で楽しく演じました。そんな私なりのセイレーンが、ナガノ先生や制作チームの皆様に届いた嬉しさを自信に変えて……！ 身の引き締まる思いで、アフレコに挑みました。セイレーンは仲間を思う気持ちを持ったまっすぐな子、という印象です！ 私がセイレーンと同じ種族や人魚だったら、セイレーンの言動は何一つ気にせず、仲良くなりたい！ と、人魚達と息ぴったりな姿を見ているとつい思ってしまいます。演じる時はそんなセイレーンらしさを大切に。作品やちいかわ達にとっての立ち位置よりも、セイレーン本人の感情を優先に、目的にまっすぐ、日々を楽しんで生きることを意識しました。結果としてその姿が皆様の目にどう映るのかが楽しみです！皆様が待ち望んでいた『セイレーン編』の映画化、そしてセイレーンの登場……！ その期待に応えられるよう、精一杯セイレーンを演じ、歌いました。ナガノ先生の描いた世界そのままに、映画ならではの表現も盛り沢山です。セイレーンも大迫力で皆様の前に登場します！ そしてもちろん、ちいかわをはじめとするお馴染みのキャラクター達も大活躍です！ 私もアフレコ中、あまりの可愛さに終始興奮しっぱなしでした。ファンの皆様、お楽しみに……！ 今年の夏は、ちいかわの夏になること間違いなしです！（文＝リアルサウンド編集部）