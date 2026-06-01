イラク代表、10大会ぶり2度目のW杯に臨むメンバー26名を発表！…“主砲”アイメン・フセインら選出
イラクサッカー協会（IFA）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。
アジア予選を勝ち抜くことができなかったものの、大陸間プレーオフでボリビア代表を下し、10大会ぶり2度目のワールドカップ出場を決めたイラク代表。本大会ではグループIに入り、ノルウェー代表、フランス代表、セネガル代表と対戦する。
現地時間5月19日に代表候補メンバー34名が発表されていたが、本大会に臨む26名の顔ぶれが明らかに。かつてオーストラリア代表やベガルタ仙台を指揮したこともあるグラハム・アーノルド監督は、エースのFWアイメン・フセイン（アル・カルマ）やGKジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）、FWモハナド・アリ（ディバー／UAE）ら主軸選手を順当に選出。ヨーロッパでプレーする選手は9名が名を連ねている。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アフメド・バシル（アル・ショルタ）
ジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）
ファハド・タリブ（アル・タラバ）
▼DF
アフメド・ヤヒヤ（アル・ショルタ）
メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
アカム・ハシム（アル・ザウラー）
レビン・スラカ（ポート／タイ）
ザイド・タフシーン（パフタコール／ウズベキスタン）
マナフ・ユニス（アル・ショルタ）
フセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン／ポーランド）
ムスタファ・サードゥーン（アル・ショルタ）
フランス・プトロス（ペルシブ／インドネシア）
▼MF
アイマール・シェール（サルプスボルグ／ノルウェー）
ジダン・イクバル（ユトレヒト／オランダ）
ケヴィン・ヤコブ（オーフス／デンマーク）
アミル・アル・アンマリ（クラコヴィア／ポーランド）
ザイド・イスマイル（アル・タラバ）
マルコ・ファルジ（ヴェネツィア／イタリア）
アフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）
イブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ／UAE）
ユセフ・アミン（AEKラルナカ／キプロス）
▼FW
アリ・ジャシム（アル・ナジマ／サウジアラビア）
モハナド・アリ（ディバー／UAE）
アイメン・フセイン（アル・カルマ）
アリ・ユセフ（アル・タラバ）
アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン／イングランド）
アジア予選を勝ち抜くことができなかったものの、大陸間プレーオフでボリビア代表を下し、10大会ぶり2度目のワールドカップ出場を決めたイラク代表。本大会ではグループIに入り、ノルウェー代表、フランス代表、セネガル代表と対戦する。
現地時間5月19日に代表候補メンバー34名が発表されていたが、本大会に臨む26名の顔ぶれが明らかに。かつてオーストラリア代表やベガルタ仙台を指揮したこともあるグラハム・アーノルド監督は、エースのFWアイメン・フセイン（アル・カルマ）やGKジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）、FWモハナド・アリ（ディバー／UAE）ら主軸選手を順当に選出。ヨーロッパでプレーする選手は9名が名を連ねている。
▼GK
アフメド・バシル（アル・ショルタ）
ジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）
ファハド・タリブ（アル・タラバ）
▼DF
アフメド・ヤヒヤ（アル・ショルタ）
メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
アカム・ハシム（アル・ザウラー）
レビン・スラカ（ポート／タイ）
ザイド・タフシーン（パフタコール／ウズベキスタン）
マナフ・ユニス（アル・ショルタ）
フセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン／ポーランド）
ムスタファ・サードゥーン（アル・ショルタ）
フランス・プトロス（ペルシブ／インドネシア）
▼MF
アイマール・シェール（サルプスボルグ／ノルウェー）
ジダン・イクバル（ユトレヒト／オランダ）
ケヴィン・ヤコブ（オーフス／デンマーク）
アミル・アル・アンマリ（クラコヴィア／ポーランド）
ザイド・イスマイル（アル・タラバ）
マルコ・ファルジ（ヴェネツィア／イタリア）
アフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）
イブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ／UAE）
ユセフ・アミン（AEKラルナカ／キプロス）
▼FW
アリ・ジャシム（アル・ナジマ／サウジアラビア）
モハナド・アリ（ディバー／UAE）
アイメン・フセイン（アル・カルマ）
アリ・ユセフ（アル・タラバ）
アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン／イングランド）