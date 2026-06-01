「美男美女すぎる、、」新婚の美人双子モデル、おしゃれなウエディングフォトに反響「幸せオーラが眩しい」
双子のモデルユニット・AMIAYAのAYAさんは6月1日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫との、おしゃれなウエディングフォトを公開しました。
【写真】AYA＆イケメン俳優夫
コメントでは、お笑いタレントの渡辺直美さんが「おめでとう」と祝福。ほかにも「まばゆいほど美しいです 心を込めて祝福します」「美男美女すぎる、、おめでとうございます」「かわいいかわいいかわいい〜」「最高に綺麗です」「素敵なカップル」「あやちゃん綺麗 ドレスコーディネートが可愛すぎる」「幸せオーラが眩しい」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】AYA＆イケメン俳優夫
「素敵なカップル」AYAさんは「皆様、突然のご報告にも関わらず たくさんの温かいお祝いのお言葉を頂き、感激しております。心より感謝致します…!!」とつづり、2枚の写真を投稿。夫で俳優の三宅亮輔さんとのツーショットです。AYAさんは純白のウエディングドレス、三宅さんは黒いスーツを着用しています。1枚目では2人とも笑顔を見せ、身を寄せ合っています。2枚目ではホテルのエレベーターの前に真顔で立っており、格好いいです。
「結納を終え、入籍いたしました」5月30日に「この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしました」と報告していたAYAさん。「どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています」などとつづり、別のウエディングフォトを掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)