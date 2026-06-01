漫才中、相方が“ニンニクたっぷり激くさ口臭”だったら！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月30日（土）放送は、新企画「相方で笑っちゃったよGP」。漫才中のアドリブで、相方をどれだけ笑わせられるか、カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）、ママタルト（檜原洋平、大鶴肥満）、ナイチンゲールダンス（中野なかるてぃん、ヤス）、U字工事（福田薫、益子卓郎）の4組が挑戦！
【動画】漫才中、相方が“ニンニクたっぷり激くさ口臭”だったら！？
芸人の笑いのツボを一番理解しているのは、その相方。漫才中にボケ側がアドリブを仕掛け、どれだけツッコミ側を笑わせられるかを競う企画。ツッコミ側には「アドリブ漫才選手権」と伝えてあり、自分を笑わせにくるとは知らない状態で挑む。
1人目の挑戦者はカミナリ・まなぶ。保育園からの幼馴染みのため、地元ネタに加え、「たくみはうちの父ちゃんがツボ」というポイント、中学生の時に、まなぶの“急に鼻水を出す”ボケを見たたくみが「俺よりおもしれぇヤツに初めて出会った」とコンビ結成のきっかけとなった思い出、たくみがハマっているNBAネタなどで攻める作戦で挑む。
さすが付き合いの長い2人、まなぶの作戦は全てハマり、たくみもアドリブに冴えたツッコミで返す。
漫才後にネタばらしされたたくみは「だからスゲェ個人的なボケ」と腑に落ちたようだが、「デリヘリのやつは出しすぎ」と強めのツッコミを入れた。
ママタルト・大鶴は、「時事ネタ」「檜原が同居していたZAZYのモノマネ」に加え、「ニンニクたっぷり激くさ口臭」という作戦を。
漫才が始まると、“激くさ口臭”の大鶴がかなりの至近距離で話し、「美味い匂いするやんけ」と檜原の笑いを誘うことに成功。
ラーメン店の設定のネタの中、大鶴は、湯切りで高く上げ過ぎた麺に対し「回収できんのか、お前回収できんのかその麺を」「いや、回収できます」と一人芝居を始める。
すると楢原は「大鶴肥満が沖縄のパラセーリングで上げていいかどうか喧嘩してるパラセーリングの従業員の人で喋んねん！」と長尺の説明ツッコミ。
ネタばらし後、楢原は長尺ツッコミについて説明。真空ジェシカら芸人仲間との沖縄旅行でパラセーリングに挑戦したものの、体重195キロの大鶴が5分くらい飛び立てない中、スタッフ同士が「もういいよ飛ばそうぜ」「回収できねぇぜ、後で」と揉めていたとのエピソードに一同爆笑！
ナイチンゲールダンス・中野は、ヤスのツボ「変な顔」「パ行多めでしゃべる」や、大学時代の同じサークルだったピン芸人「ハッピー秀人」のモノマネなどで攻める作戦。
やたらと“パ行”多めのネタにヤスは…！？
U字工事・益子は、「北の国から」の五郎や、福田がずっとYouTubeで見ているという大学の応援団、ハリウッドザコシショウのモノマネを。益子によると、福田は「朝から晩まで一日中真顔の時もある」というが…
ツボも独特な福田だが、ツッコミも独特すぎ！ 福田が声を出して笑ったという場面の再現を試みるが、益子にハプニング発生！？ 果たして優勝コンビは？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】漫才中、相方が“ニンニクたっぷり激くさ口臭”だったら！？
ボケ側のアドリブでどれだけツッコミ側を笑わせられるかを競う
1人目の挑戦者はカミナリ・まなぶ。保育園からの幼馴染みのため、地元ネタに加え、「たくみはうちの父ちゃんがツボ」というポイント、中学生の時に、まなぶの“急に鼻水を出す”ボケを見たたくみが「俺よりおもしれぇヤツに初めて出会った」とコンビ結成のきっかけとなった思い出、たくみがハマっているNBAネタなどで攻める作戦で挑む。
さすが付き合いの長い2人、まなぶの作戦は全てハマり、たくみもアドリブに冴えたツッコミで返す。
漫才後にネタばらしされたたくみは「だからスゲェ個人的なボケ」と腑に落ちたようだが、「デリヘリのやつは出しすぎ」と強めのツッコミを入れた。
ママタルト・大鶴は、「時事ネタ」「檜原が同居していたZAZYのモノマネ」に加え、「ニンニクたっぷり激くさ口臭」という作戦を。
漫才が始まると、“激くさ口臭”の大鶴がかなりの至近距離で話し、「美味い匂いするやんけ」と檜原の笑いを誘うことに成功。
ラーメン店の設定のネタの中、大鶴は、湯切りで高く上げ過ぎた麺に対し「回収できんのか、お前回収できんのかその麺を」「いや、回収できます」と一人芝居を始める。
すると楢原は「大鶴肥満が沖縄のパラセーリングで上げていいかどうか喧嘩してるパラセーリングの従業員の人で喋んねん！」と長尺の説明ツッコミ。
ネタばらし後、楢原は長尺ツッコミについて説明。真空ジェシカら芸人仲間との沖縄旅行でパラセーリングに挑戦したものの、体重195キロの大鶴が5分くらい飛び立てない中、スタッフ同士が「もういいよ飛ばそうぜ」「回収できねぇぜ、後で」と揉めていたとのエピソードに一同爆笑！
ナイチンゲールダンス・中野は、ヤスのツボ「変な顔」「パ行多めでしゃべる」や、大学時代の同じサークルだったピン芸人「ハッピー秀人」のモノマネなどで攻める作戦。
やたらと“パ行”多めのネタにヤスは…！？
U字工事・益子は、「北の国から」の五郎や、福田がずっとYouTubeで見ているという大学の応援団、ハリウッドザコシショウのモノマネを。益子によると、福田は「朝から晩まで一日中真顔の時もある」というが…
ツボも独特な福田だが、ツッコミも独特すぎ！ 福田が声を出して笑ったという場面の再現を試みるが、益子にハプニング発生！？ 果たして優勝コンビは？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！