ウエストランド井口、日本ダービー3連単的中…その後に反響「競馬税金取られるんですよね」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、5月31日に自身のXを更新し、同日開催の競馬「日本ダービー」的中を伝えた。
【画像】ウエストランド井口、日本ダービー3連単的中→太田光代社長の言葉
井口は「照会結果一覧」の画像を投稿。3連単フォーメーションで96点・各100円、9600円分購入し、4万7050円の払戻金額となった。
これに対して、タイタンの太田光代社長は「競馬の嗜みを身につけた様子。会社に納税用の記録用紙あるので、忘れないうちに詳細に記入してね。出来れば写メもホルダーに入れて保存して。細やかな楽しみ出来て良かったね。しっかり納税してね」と“祝福”。
ファンからは「当てた後に聞きたくない言葉第一位『納税』笑」「競馬税金取られるんですよね」「出来る社長」など、多数の声が寄せられている。
【画像】ウエストランド井口、日本ダービー3連単的中→太田光代社長の言葉
井口は「照会結果一覧」の画像を投稿。3連単フォーメーションで96点・各100円、9600円分購入し、4万7050円の払戻金額となった。
これに対して、タイタンの太田光代社長は「競馬の嗜みを身につけた様子。会社に納税用の記録用紙あるので、忘れないうちに詳細に記入してね。出来れば写メもホルダーに入れて保存して。細やかな楽しみ出来て良かったね。しっかり納税してね」と“祝福”。
ファンからは「当てた後に聞きたくない言葉第一位『納税』笑」「競馬税金取られるんですよね」「出来る社長」など、多数の声が寄せられている。