「優しい旦那さんでうらやましい」？ 妻の前では不機嫌に舌打ちする夫／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
▶『夫ですが会社辞めました』葉月家のエピソードをまとめ読み
会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
カズやナナと同じ園に通っているユイちゃんの母親・葉月香代は、現在第二子妊娠中。香代の夫・圭太は気分屋で、機嫌のいい時は優しいけれど、一度不機嫌になるとムスッとして口をききません。そんな態度に香代は苦痛を感じ、たびたび理恵や沙月にも愚痴をこぼしていましたが……。
他人からは「優しい旦那さん」と言われる圭太ですが、気分によって大きく態度の違う夫に、妻の香代はびくびくしながら過ごしていました。不機嫌な態度を示すことで一緒にいる人に気を使わせるタイプ、あなたのまわりにもいませんか？
著＝とげとげ。