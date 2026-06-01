麻倉未稀が、デビュー45周年を記念したニューアルバム『My Soul ～45th Anniversary～』を8月19日にリリースする。

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本作では、書き下ろしの新曲の他、ゲストアーティストを迎え、昭和歌謡からロック、バラードまで幅広いジャンルの楽曲をカバー。元プリンセス プリンセスのドラマー 富田京子が作詞を担当した書き下ろしの新曲「My Soul」や、高橋洋子とのデュエット曲「フレンズ」、ザ・ハモーレ・エ・カンターレによる「星影の小径」、「テネシー・ワルツ」など、多彩な音楽が詰まったアルバムとなる予定だ。

また、デビュー日当日となる8月21日には本作を携えビルボードライブ横浜でアニバーサリー公演を開催。ゲストには富田京子が登場する。

麻倉未稀 コメント

アルバム「My Soul ～45th Anniversary」は “今、私が魂で感じていること”をテーマに昭和に息づいた曲、ずっと歌ってみたいなと思っていた曲、オリジナル曲は8年前からがんの啓発活動をご一緒に続けている友人でもある富田京子さんに思いを託し作詞家として参加していただきました。45年間の間には様々なことがありましたがいろんな方に支えていただけたおかげで、まだ治療中とは言え将来の夢を抱きながら歌を歌えている幸せを感じております。皆様に感謝を。

■富田京子 コメント

未稀さんと出逢って8年。私の知っている、人間「麻倉未稀」を、「My Soul」の4分50秒に込めさせて頂きました。

■高橋洋子 コメント

麻倉未稀さんと初めて出会った時、オーラの眩しいベテランの歌手にも関わらず、なんて飾り気の無い優しい方なんだろうと思いました。その日から、その口から溢れる全ての音が、その人柄や生き様から奏でられていると知り、またいつか一緒に歌いたいと願うようになりました。この作品は、メールやランチ会など、毎回爆笑の仲間たち「フレンズ」が繋がり紡ぐ一曲！未稀さん！素敵な機会をいただき感謝します♪こんな私達を想像しながら、是非お聴きください♪

■ザ・ハモーレ・エ・カンターレ（光田健一 / 長谷川友二 / 加藤慶之 / 荒井健一） コメント

当日最初のテスト同録。未稀さんの歌い出しにゾクゾクっと震えながら「スゴイ！素敵！やった！」という歓びが湧き上がりました。温故“創”新。永遠のいのちを持ったシンプルなオールディーズ・ラヴソング。いのちの歩み溢れる未稀さんの魂の声。ハモカンはポッピン・ジャズ合唱でご相伴にあずかり…幸せと感謝の極みです。

（文=リアルサウンド編集部）