女優の木村多江（55）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、「産後うつ」の経験を語った。

木村は「自分を凄く責めてしまうってことが凄くあって、作品の撮影の途中で切迫早産になって、7カ月入院して、8カ月寝たきりだったんですね。だから、出産しても、撮影に戻らなきゃいけなかったので、ダイエットをしなきゃいけなかったので、母乳が出なくなって、髪の毛も凄く抜けちゃって、ダイエットしなきゃいけない、でも母乳が出ない。何で私、この子のためにやってあげたいことが何一つできないんだろうって、どんどん責めていっちゃう…」と当時の葛藤を口にした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が、「その役は“こんな状態なのですいません”っていうワケにはいかなかったんですか？」と聞くと「撮影の途中で中断して、皆さんに待っていていただいたので、だからおわび状を書き続けて、それでやっと出産して現場に戻るって、もう決まっていたので。でも、半分くらい撮っているから、そこに体を戻さなきゃいけない。でもやはり凄い太っちゃっているし、でも母乳をあげたい。でも母乳も出なくなっちゃう。母親失格なんじゃないの？っていう感じになって…」と答えた。

木村は2005年6月に広告代理店勤務の男性と結婚。2008年2月に第1子長女を出産した。木村は2007年にNHKの連続ドラマ「上海タイフーン」で主演を務め、撮影をしていた時に妊娠が判明。だが、体調不良により制作が延期され、出産後の2008年6月に制作発表の記者会見が行われた。