可愛いが大渋滞っっっ！（汗）【セリア】見つけたら即カゴ♡「サンリオグッズ」

さまざまなキャラクターグッズが充実している【セリア】の中でも、人気を集めているのが「サンリオグッズ」です。サンリオキャラクターズのアイテムは、種類が豊富なものの、その人気の高さから争奪戦になることも。そこで今回は、見つけたら即カゴに入れたい人気グッズを紹介します。

可愛いが大渋滞！ 話題のワッペン

着ぐるみ姿がキュートな「サンリオキャラクターズ パイルワッペン」。各キャラクターの着ぐるみ部分がパイル生地になっているため、デザインの可愛さはもちろん、ふわふわとした触り心地にも癒されそう。デザインは、ハローキティ・マイメロディ・クロミのほかに、ポチャッコ・ポムポムプリン・シナモロールもあるようです。

ハンドメイドにもシール帳にも

裏面がシールになっているパイルワッペンは、手持ちのアイテムで手軽にサンリオグッズを作りたいときに便利。シールと同じようにペタっと貼り付けるだけで、簡単にハンドメイドを楽しめるので、不器用な人や小さいお子さんも楽しめるはず。また、ハンドメイド以外では、シール帳や手帳に貼って飾るのも人気です。

夏に大活躍の人気商品

夏が近づくと販売され始めるのが、サンリオキャラクターズの「水をはじく扇子」。セリアでは、毎年販売されている商品ですが、その年によってデザインが変わるため、推しのキャラクターをコレクションしている人も多いはず。扇面が水に強い素材になっているため、濡れるのを気にせず使えます。

夏が本格化する前にゲットして

水をはじく扇子のデザインは、全部で6種類。ラインナップは、クロミ・リトルツインスターズ・サンリオキャラクターズ・はぴだんぶい・シナモロール・日焼けキティです。日焼けキティのデザインは特に人気が高く、@nanaironotobira2さんによると「日焼けキティは近隣のどこのセリアでも完売」だったそう。

【セリア】の「サンリオグッズ」は、争奪戦になるのも納得の可愛いアイテムばかり。好きなキャラクターの商品を見つけたら、迷わずカゴに入れて。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる