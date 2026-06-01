いつものボブに飽きたらコレ！【40・50代】抜け感でシャレる「ゆるウェーブボブ」

今季のボブを象徴する2大要素といえば、リラクシーな動きとヒッピー風アレンジ。今回は前者にスポットを当てて、40・50代が取り入れやすいスタイルをお届けします。まとまりやすさを理由になんとなくボブを選んでいた人も、ゆるくウェーブさせれば今っぽく更新できそう。人気の長さやカラーも、あわせてチェックしてみて。

レングスは短めが旬

スポーツミックスコーデやパジャマライクな着こなしが支持されるここ数年、快適さからか短くカットしたボブが台頭している様子。毛先だけを無造作に揺らすフレンチボブは、その代表格のひとつです。首をしっかり見せてゆったりとした動きをつければ、厚みを残しても重く見える心配はなさそう。ほどよく重さがあると収まりも良いので、朝の身支度もサクッと済ませられそうです。

カラーで鮮度をアップ

同じフレンチボブでも、ウェーブのつけ方を変えて外ハネを強調するとより快活なテイストに。その雰囲気にマッチするのが、ヘルシーな血色感を演出しやすい暖色系ブラウンです。トレンドでもあるので、シルエットとカラーの両面から鮮度を上げたいならチョイスしてみて。若々しいツヤを演出しやすいのも、暖色ならではのメリットです。

黒髪派にもオススメ

大人向けパーマを手掛ける@hanae.yamaguchiさんが「黒髪にとっても合います」と紹介しているのが、くびれるようにウェーブをつけたスタイル。ダークトーンだと引き締まって見えやすいけれど、パーマでボリューム感を補っているので寂しい印象とは無縁。視線が集中する顔まわりには、レイヤーを入れて爽やかに。

自然派カラーとも相性抜群

藤沢南口のヘアサロン@rico_salonさんによると、「しなやかな芯の通ったヘナの髪とエアウェーブは相性がいい」とのこと。ヘナは地肌と髪にやさしい植物由来の成分を使ったカラーで、ダメージを抑えながらパーマの魅力を引き立てられそう。レイヤーで作ったエアリーな丸みは、髪を豊かに見せたいなら必見です。

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※こちらの記事では@naokisakon様、@hanae.yamaguchi様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。