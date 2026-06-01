友人の子が、娘の大事な楽譜をビリビリ！「子どもがやったことでしょ！」→「お前」夫の登場でスカッと

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。

念願の新居で開いたお祝いパーティー。招いた友人B子の息子が大暴れし、家の中は一瞬にして地獄絵図に！ 放置するB子に怒りと絶望を感じていたA子を救った、救世主とは！？

新築パーティーが地獄絵図に！ 暴れ回る4歳児と放置ママ

A子が念願のマイホームを建て、友人たちを招いてパーティーを開いたときのこと。友人B子が連れてきた4歳の息子が、とんでもないやんちゃボーイだったのです。

家の中を走り回り、ソファで飛び跳ねる始末。しかしB子は注意するどころか、「みんなが見てくれるから楽だわ～」と笑ってお酒を飲んでいます。A子はモヤモヤしつつも、お祝いの席だからと我慢していました。

2階から不吉な音が…… 娘の部屋で起きた大惨事

しばらくすると、2階から「ガシャーン！」と不吉な音が聞こえてきました。

異変に気づいた中学生の娘に呼ばれ、慌てて駆けつけると、そこには信じられない光景が。

娘が大切にしていた本や楽譜が、ビリビリに引き裂かれて散乱していたのです！ 部屋の真ん中では、B子の息子が悪びれず遊んでいます。あまりの惨状に、娘はショックで泣き出してしまいました。