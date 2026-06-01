俳優の小池徹平が５月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。“理想のパパ”の姿が話題になっている。

小池は２０１８年１１月に女優の永夏子（はる・なつこ）と結婚し、１９年９月に長男、２１年に次男が誕生。６年間の子育てを振り返った。

番組内では小池の愛妻家ぶりや、子育てに積極的な姿勢が赤裸々に公開された。小池は「好きでやってるんですよ、本当に。僕は１５歳で上京してきたんで、親とずっと一緒にいたのは高校１年生まで。（だから）こそ、子どものうちにいろいろ連れてってもらったり遊んでもらった記憶がすごく大事になっていて。それをやっぱ子供に与えてあげたいなて思いがすごくあるんでしょうね、根本的なものに」と説明した。

「そこからずっと仕事一筋で。２０…３０前半くらいまでずっと一人で仕事大好きでやってきて。で、今の家族、奥さんと出会って。さらにそれ（仕事）より大事なものっていうか、妻ができたってことが大きかったと思います。家族の時間もしっかりとって、バランスをとりたいって思うようにもなったし。それがつながってるかもしれないですね」と続けた。

さらに、子育てをしてきた６年間を振り返ってみてどうかと聞かれると「本当に６年って、みなさんもおっしゃると思いますけど『あっという間』って言うじゃないですか、子どもってあっという間に自立して大きくなるまで。実際こうやってしゃべってみて、昔の映像とか見ると本当に『わぁもう小学生だ』って今の現実見るとそう思うし、まだでも諦めたくない。まだ子どもに負けたくないし、関わりたいし。そういう思いがより強くなったかな」と語った。