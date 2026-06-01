大衆芸能に分類される落語・講談・浪曲の世界には今、3人の人間国宝がいる。講談師の神田松鯉先生（83）、落語家の五街道雲助師匠（78）、浪曲師の京山幸枝若先生（72）。

講談では松鯉先生の前に一龍齋貞水先生（故人）がいた。落語では五代目柳家小さん師匠（故人）、柳家小三治師匠（故人）がいた。浪曲では幸枝若先生が初の人間国宝になる。

浪曲師、と普段は呼ばれるが、人間国宝に認定された際の肩書きは「浪曲語り」。浪曲という芸能は明治期に始まった比較的新しい伝統芸能で、舞台中央に浪曲をうなる人物がいて、舞台上手（客席から見て右側）に三味線を弾く曲師がいるという構成。うなり手と曲師、いわばニコイチで成立する芸能なのである。そこをきちんと規定したため、「浪曲師」ではなく「浪曲語り」とし人間国宝に認定されたのである。

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幸枝若先生がこの春の叙勲において、旭日小綬章を受章した。先ごろ、皇居で天皇陛下に拝謁した後、メディアの取材に応じ、「こんなうれしいことはございません。2年前、浪曲語りで重要無形文化財（人間国宝）になり驚きました。これをきっかけに浪曲が繁栄していってくれればいいなと思います」と思いの丈を語った。

幸枝若先生いわく、浪曲は和声ミュージカル。曲師が三味線を奏で、浪曲師がうなったり、語ったりする。うなることを節、といい、いわゆる歌の部分。語りの部分を啖呵（たんか）と呼ぶ。

「大学で講師をしていた時、ダウンタウンブギウギバンドの『港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ』や、さだまさしの『関白宣言』を聞かせて、これが浪曲の基本です。せりふが入って、歌が入って」と教えていたというが、若い人に『港の～』や『関白宣言』が通じたかどうか。怪しい。

昭和初期には約3000人もいた浪曲師

浪曲の繁栄のためには観客を増やすことも大切だが、浪曲のやり手が少ないことも、幸枝若先生の気がかりのひとつだ。

「10年くらい前から、これはヤバいぞ、と。自分のことばっかり考えていた時期があるんだけど、若い子を増やさないといけない。増やそうとしていろんなことに挑戦してみたんだけど、なかなか増えなかった」が、人間国宝の話題が入門者を増やす多少の追い風になったという。

が、幸枝若先生が会長を務める公益社団法人浪曲親友協会に所属する浪曲師は現在20余名。東京を本拠地にする一般社団法人日本浪曲協会に所属する浪曲師は約40名。昭和初期には約3000人もの浪曲師がいたという記録もあり、その時代に比べると、演者を育てないと廃れてしまうという幸枝若先生の危機感はもっともなのである。

演者を育てるのは演者の仕事だが、演者を支援するのは観客の仕事である。演者がいて観客がいて、という二者かみ合わないとどのようなエンタメもおぼつかない。

旭日小綬章を受章した京山幸枝若（筆者撮影）

東京・浅草には、浪曲の聖地とも呼ばれる小屋「木馬亭」がある。幸枝若先生も昔から、東京に遠征し、年に数回、同所で公演を続けて来た。客としては生を聞くのが一番だが、YouTubeで「浪曲」と検索すると、名人芸などを含めてさまざまな浪曲に触れることができる。

浪曲にハードルを感じる人には、玉川太福（46）の「地べたの二人～おかず交換～」というネタがおすすめだ。おじさん二人が、弁当のおかずを交換するという、ただそれだけの新作浪曲。他愛ない。

幸枝若先生も「（所属する）吉本興業の仕事で、中学高校に行ったりします。弟子を連れて行きますが、浪曲とはどんなものかと説明したり、漫画を浪曲にしたり、ヤンキーネタをやったりしていますね」と、若い世代の取り組みを見守る。

古き良き時代を伝える（古典）と同時に、新しさ（新作）を伝えてこそ、大衆芸能は生き延びる。その先頭で幸枝若先生は、背中を見せ続けている。

取材・文/渡邉寧久 内外タイムス