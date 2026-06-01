「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和の音楽界をけん引した作詞家の橋本淳（はしもと・じゅん）さん（本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）が5月21日に死去していたことが1日、分かった。肝硬変で闘病していた。86歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。喪主は長男与田春生（よだ・はるお）さん。

1967年（昭42）のデビュー曲「僕のマリー」や「シーサイド・バウンド」「モナリザの微笑」「君だけに愛を」「銀河のロマンス」などの橋本さん作詞のヒット曲を歌ったグループサウンズ、ザ・タイガースのギター＆ボーカルだった加橋かつみ（78）が追悼のコメントを発表した。

「橋本さんの訃報（ふほう）を聞き、大変残念に思っています。タイガースのヒット曲のほとんどは、橋本淳さんとすぎやまこういちさんの作品でした。今でもステージで歌うと、お客様が大変喜んでくださいます。今度お会いしたら改めて御礼を申し上げたいと思っていましたが、それがかなわなくなってしまい、とても残念です。数々の美しい作品を世に送り出してくださったご功績に敬意を表し、心よりご冥福をお祈り申し上げます」