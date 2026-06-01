1962年、ギタリストたちの「もっと良いアンプがほしい」という声から生まれたMarshall（マーシャル）。その名はロックの歴史とともに世界へ広がり、ジミ・ヘンドリックスをはじめ数多くのアーティストたちに愛されてきた。2023年にはMarshall Groupとしてブランドを再編し、音楽を演奏する人と聴く人、その双方を支える存在へと進化を続けている。今回発表された最新オンイヤーヘッドホン『Milton A.N.C』は、そんなMarshallの現在地を象徴する一台だった。2026年6月1日に開催されたローンチイベントから、その内容をお伝えしたい。

（関連：【画像】Marshallの『Milton A.N.C.』や発表会の様子）

▪️Majorの携帯性にMonitorで培った技術を融合

Marshallが発表した新型オンイヤーヘッドホン『Milton A.N.C』の発表会を通じて見えてきたのは、単なる新製品ではなく、Marshallというブランドがいま何を目指しているのかを映し出す存在だということだった。

発表会に登壇したMarshall Group日本マーケティング・マネージャーの小峰信司氏によれば、開発の出発点となったのはMajorシリーズユーザーから寄せられた「ノイズキャンセリング機能がほしい」という声だったという。Marshallが選んだのは、『Major』の携帯性を維持しながら、『MONITOR III A.N.C.』で培った技術を融合するというアプローチだった。

『Milton A.N.C』は新開発の32mmダイナミックドライバーを搭載し、ハイレゾ認証や最新ワイヤレスコーデックにも対応。また、最大約80時間という長時間再生も実現した（ANCオフ時には最大約80時間、ANCオン時でも最大約50時間の再生）。しかしMarshallが強調したのはスペックだけではない。小峰氏は開発思想として「アーティストが意図した本来の音を届けること」を挙げる。60年以上にわたりミュージシャンと歩んできたブランドらしいアプローチだ。

今回、特に印象的だったのがノイズキャンセリングへの取り組みで『Milton A.N.C』に搭載されたアクティブ・ノイズ・キャンセリング機能は複数のマイクにより、リアルタイムで周囲の環境音を検知・分析し、自動的にノイズを遮断してくれる。

そして、さらに興味深いのが、周囲の騒音や再生音量に応じて不足しやすい帯域を自動補正するアダプティブ・ラウドネス機能だ。ソフトウェアによる補正によって聴感上のバランスを維持しながら快適なリスニング環境を提供するという考え方は、単なる高音質競争とは異なるアプローチに見える。空間オーディオアルゴリズム「Soundstage」も同様で、音楽に自然な奥行きと広がりを与えることを重視している点がMarshallらしい。

▪️なぜMarshallは物理ボタンにこだわるのか

ただしMarshallの魅力はスペックシートだけでは語れない。今回の発表会ではMarshall Groupチーフ・デザイン・オフィサーのAndreas Enquist氏もビデオで登壇し、ブランドのデザイン哲学について語った。その中で繰り返し強調されたのが「タクティリティ（触覚性）」という考え方である。

Enquist氏は触覚性を「ユーザーと製品との対話」と表現する。実際、Marshall製品を手にすると、その思想は細部にまで浸透していることが分かる。象徴的なのがブランドのアイコンとも言える5方向コントロールノブだ。スマートフォンアプリによる操作が一般化した時代にあっても、Marshallは現在も物理ボタンやノブを重要なインターフェースとして位置付けている。『Milton A.N.C』にもマルチダイレクショナルノブが採用され、直感的な操作性を実現しているほか、カスタマイズ可能なMボタンによってユーザー自身が機能を割り当てることもできる。

デザイン面でもMarshallらしさは健在だ。シボ感のあるレザー調テクスチャーや堅牢なメタルフレーム、アンプを想起させるディテールの数々は単なる装飾ではない。Enquist氏によれば、それらはMarshallの歴史や音楽文化を継承するためのデザイン言語だという。ギターケース内部の赤いベルベット、楽器用ケーブル、マイクグリルといった音楽シーンの象徴的な要素が、製品の細部にまで落とし込まれている。

さらにEnquist氏は「長寿命」も重要なデザイン要素だと語る。『Milton A.N.C』ではイヤーパッドや充電式バッテリーも交換可能とし、長期使用を前提とした設計を採用。環境負荷低減のためバージン素材の使用も抑えられている。長く使うことを前提とした設計思想はヴィンテージアンプが数十年にわたって使われ続けるMarshallだからこそ説得力を持つ思想と言えるだろう。

▪️製品を超えて音楽文化を支えるブランドへ

そして、こうした製品思想の背景にはMarshall全体のブランド戦略がある。Marshall Group APACマーケティング・ディレクターのRatchei Wu氏は、新たなブランドプラットフォーム「Made of Loud」を製品と合わせて紹介。ここでいう「Loud」は単なる大音量を意味しない。自分の意志を表現し、沈黙に埋もれない姿勢そのものを指しているという。

その象徴が、タイ・バンコクに開設された「Marshall Live House」だ。バーやレコードルームだけでなく、初心者からプロまで利用できるリハーサルスタジオを備えた文化拠点として運営されている。また、公式サイトを通じたロイヤリティプログラムでは、収益の一部を独立系ライブハウスや音楽コミュニティへ還元する仕組みも導入されているという。Marshallは製品を売るだけではなく、音楽が生まれる場所そのものを支えようとしているのである。

その視点でMilton NCを見ると、この製品の意味も変わって見えてくる。Marshallはもはやアンプメーカーでもヘッドホンメーカーでもない。ライブハウスやリハーサルスタジオから個人のリスニング環境まで、音楽文化そのものを支えるブランドへと進化しようとしている。その中で『Milton A.N.C』は、日常の音楽体験を担う重要な接点として位置付けられているのだろう。

オンイヤー型というクラシックなスタイルを選びながら、最新のノイズキャンセリングや空間オーディオを融合させた『Milton A.N.C』。その姿は、60年以上の歴史を持つMarshallが、伝統と革新を両立させながら次の時代へ進もうとしている現在の姿そのものを映し出しているように感じられた。

■製品情報Milton A.N.C.メーカー：Marshall価格：32,990円（税込）主な仕様：・ドライバーサイズ：32mm・再生周波数帯域：20Hz～40,000Hz・ドライバー感度：99.3 dB SPL（1mV @ 1 kHz）・インピーダンス：32Ω・オーディオコーデック：SBC、AAC、LC3、LDAC■・Bluetooth 6.0（LEオーディオ対応）・再生時間：ANCオン最大約50時間／オフ最大約80時間・充電時間：約2時間・重量：約200g販売チャネル：marshall.com、全国のMarshall正規販売店公式サイト：https://www.marshall.com

（文＝ヨハン神々廻）