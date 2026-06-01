「最高のパパ活」与沢翼、子どもたちとのプライベートショット公開！ 「本当に大きくなりましたね」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは6月1日、自身のInstagramを更新。3人の子どもたちと過ごした様子を公開しました。
【写真】与沢翼、子どもたちとのプライベートショット
コメントでは「最高のパパ活」「れいくん与沢にそっくり」「今年に入って1番の笑顔！！！」「与沢さんいい笑顔 楽しい時間を過ごせてよかった」「子供さん達後ろ姿でも本当に大きくなりましたね」「笑顔が違います」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】与沢翼、子どもたちとのプライベートショット
子どもたちとの充実した時間を報告与沢さんは「子供たち（9歳、5歳、2歳）が、泊りに来てくれました。ありがとう」とつづり、4枚の写真を公開。子どもとの自撮りツーショットをはじめ、アイスを食べる子どもたちの姿や、公園で遊ぶ様子などが収められています。
父親と食事へ5月24日には「父とご飯。めちゃくちゃ勉強になった」とつづり、10枚の写真を公開した与沢さん。父親とのツーショットや、おいしそうな食事が収められており、家族との時間を大切にする一面がうかがえます。ファンからは「お父さんも自慢の息子さんだと思います」「与沢さん良いお顔」「素敵です」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)