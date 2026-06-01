心霊スポットに突撃するネット民、ダムに安置された人形を撮影したカメラマン。とある地方の断片的な怪談がひとつの真相へとつながっていく恐怖…。コミック版『近畿地方のある場所について』【書評】

心霊スポットに突撃するネット民、ダムに安置された人形を撮影したカメラマン。とある地方の断片的な怪談がひとつの真相へとつながっていく恐怖…。コミック版『近畿地方のある場所について』【書評】