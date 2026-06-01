甘さひかえめがお上品♡ 透け感にときめく「シアーリボンブラウス」着回しコーデ4選

男のコを落としたいなら、あざとすぎず、甘すぎないアピールが肝心！そこで今回は、中川紅葉とともに、“見せすぎない”透け感にときめく「シアーリボンブラウス」の着回しコーデをご紹介します。その肌透けに気になる彼もきゅんとすること間違いなし♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ シアーリボンブラウス 肌見せよりも肌透けでメンズの妄想力をくすぐる♡ 透け感のあるシアー素材。フリルと大きなリボンでフェミニンなデザインも、大人っぽいブラウンなら上品に着こなせる。 シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店

Cordinate 簡単おしゃれな通学コーデ サッとジーンズをあわせるだけでおしゃれなお姉さんコーデの完成♡ シアーリボンブラウスは着回し。 デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU ヘアターバン 1,980円／AUNTMARIE’S （アンティローザ）バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA

Cordinate 女のコらしさ満載のガーリーコーデ ミニスカと組みあわせれば、男のコうけ抜群の清楚系ガーリーコーデに♡ シアーリボンブラウスは着回し。プリーツスカート 2,969円／PHILLY バッグ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate ブラウン×白で甘さ引き立つデートコーデ ブラウン×白で柔らかく甘い雰囲気を演出。小物でアクセントをつけるとコーデが引き締まってgood！ シアーリボンブラウスは着回し。チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）バッグ 38,500円／LEMEME バッグチャーム 2,900円、パンプス 9,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）

Cordinate おうちでゆったりなラフ感コーデ 動きやすいパンツスタイルならリラックスタイムにも最適。 シアーリボンブラウスは着回し。レギンスパンツ 6,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ローズバレッタ 770円／WEGO 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来