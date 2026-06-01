甘さひかえめがお上品♡ 透け感にときめく「シアーリボンブラウス」着回しコーデ4選
男のコを落としたいなら、あざとすぎず、甘すぎないアピールが肝心！そこで今回は、中川紅葉とともに、“見せすぎない”透け感にときめく「シアーリボンブラウス」の着回しコーデをご紹介します。その肌透けに気になる彼もきゅんとすること間違いなし♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
シアーリボンブラウス
肌見せよりも肌透けでメンズの妄想力をくすぐる♡
透け感のあるシアー素材。フリルと大きなリボンでフェミニンなデザインも、大人っぽいブラウンなら上品に着こなせる。
Cordinate 簡単おしゃれな通学コーデ
サッとジーンズをあわせるだけでおしゃれなお姉さんコーデの完成♡
シアーリボンブラウスは着回し。 デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU ヘアターバン 1,980円／AUNTMARIE’S （アンティローザ）バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA
Cordinate 女のコらしさ満載のガーリーコーデ
ミニスカと組みあわせれば、男のコうけ抜群の清楚系ガーリーコーデに♡
Cordinate ブラウン×白で甘さ引き立つデートコーデ
ブラウン×白で柔らかく甘い雰囲気を演出。小物でアクセントをつけるとコーデが引き締まってgood！
シアーリボンブラウスは着回し。チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）バッグ 38,500円／LEMEME バッグチャーム 2,900円、パンプス 9,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）
Cordinate おうちでゆったりなラフ感コーデ
動きやすいパンツスタイルならリラックスタイムにも最適。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来