忘年会で泥酔した翌朝。記憶にない【元カレへの連絡】を見て顔面蒼白...しかし、予想外の事態に！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！社会人2年目の冬、地元の友人との忘年会で飲みすぎた主人公。翌朝目を覚ましてスマホを見ると、そこには思いもよらない行動の痕跡が残されていて…。

気づけばすっかり泥酔してしまった忘年会

社会人2年目の冬、私は地元の友人たちと久しぶりに集まり、忘年会をすることになりました。仕事に追われる毎日のなかで、気心の知れた仲間と過ごす時間はとても楽しく、学生時代の思い出話や近況報告で大盛り上がり。 おいしい料理とお酒に気分も上がり、つい飲むペースが早くなっていきました。最初は楽しく会話をしていたはずなのに、気づけば視界はぼんやり。自分がなにを話しているのかもあやふやになり、完全に泥酔状態に。 その後どうやってお店を出たのか、誰に挨拶したのか、家までどう帰ったのかさえ、まったく記憶に残っていませんでした。

翌朝お風呂で目覚めて大パニック！

翌朝、寒気がして目を覚ますと、私はなぜか洋服を着たままお風呂のなかに横たわっていました。状況が理解できず、ひどい頭痛を抱えながら昨晩の記憶をたどろうとしましたが、お店を出たあとのことはまるで思い出せません。 不安になり、カバンのなかからスマホを取り出して確認してみることに。すると、メッセージアプリには信じられない履歴が残っていました。別れてからずっと連絡を取っていなかった元カレに、深夜何度も発信していたのです。 さらにトーク画面には「今から会えない？」というメッセージまで。酔った勢いとはいえ、あまりの失態に血の気が引きました。 そしてこのあと、まさかの事態に発展します…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部