東京都は、2022年に公表した首都直下地震の被害想定について、電力などの「ライフライン」「避難者」「帰宅困難者」の3項目を先行して見直したあと、2029年度をめどに全面的な見直しを行うと発表しました。

去年12月に国が公表した首都直下地震の被害想定について、都は、電力会社が実施している耐震化などの減災対策の効果が反映されておらず、電力被害の想定が実態に即したものではないとの見解を示していました。

このため、都は、新たに立ち上げた専門家部会で都の被害想定における電力などの「ライフライン」、避難所内外の「避難者」、「帰宅困難者」の3項目について、都や事業者の防災対策の効果や最新の知見などを取り入れ、想定の見直しを行うということです。加えて、これまで都の被害想定にはなかった「災害時の在宅避難」や「行き場のない帰宅困難者」についても検討し、これらを含めた新たな被害想定を2027年3月ごろに公表するとしています。

このように被害想定の一部を先行して見直す理由について都の担当者は、被害想定は自治体が対策を講じる際の基礎となるため「実態に即した最新の想定を早期に示すことで都や市区町村の防災対策を加速させていきたい」と話しています。

また、都は、現行の防災計画で「2030年度までに、首都直下地震等による人的・物的被害を概ね半減させる」という目標を掲げていることから、2030年度を迎える直前の2029年度をめどに都の首都直下地震の被害想定を地震モデルから全面的に見直すとしています。

首都直下地震は、国の想定で今後30年以内に約70％という高い確率で発生することが懸念されています。