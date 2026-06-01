俳優で、元男闘呼組のメンバーらと結成したバンド「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」の前田耕陽（５７）が１日、「第１９回ベスト・ファーザー賞 ｉｎ 関西」を受賞し、大阪市内で行われた授賞式に登場した。

前田は「ずっと欲しかった賞をようやくいただくことができまして、たくさんのベストファーザーの仲間入りをすることができました」と喜んだが、妻で漫才コンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（５４）ら家族に受賞を報告した際「誰が決めたんや！？ベストファーザーは私たち家族が決めるんや」と言われたことを告白。「（ともこは）家庭でもあんな感じ。ちょっとパワフルにした感じと言いますか…怖いですよ」と、家庭での妻の素顔を明かした。

嵐のラストライブについても言及。「行きたかったんですけど、仕事が入ってて行けなくて。ただ、ちゃんとファンの子のために、けじめをつけて終わりにするっていうのは良かったんじゃないかな。僕らも３０年かかってきましたけど。ちゃんと終わりを迎えることができたのは良かったかなと。お疲れ様でしたという思い」と“後輩”をねぎらった。

前田は１９８８年に男闘呼組でデビュー。９３年に活動を休止したが２０２２年に活動を再開し、２３年に解散した経緯がある。