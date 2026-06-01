野外ドッグイベント「わんこフェスタ」が東京・お台場で6/12から3日間開催！ 前回10万人を集めたフェスが超大規模になって帰ってきた

ペットブランド180店舗や限定グルメが集結！ 過去最大規模のペットフェスが開幕



「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」が、2026年6月12日から14日までの3日間、東京・お台場セントラル広場及びプロムナードにて開催されます。

前回約10万人の来場者を集めたイベントが、今回は総出店数250店舗以上の過去最大規模へとパワーアップ。

全国から厳選されたペット関連ブランドが約180店舗集結し、おしゃれな衣類やフードを実際に手に取って購入できます。

さらに、キッチンカーエリアでは「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」が同時開催され、多彩な肉料理やスイーツも堪能可能。

インフルエンサーのフリーマーケット「クリエイターズフリマ！2」も見逃せない大ボリュームです。

愛犬と一緒に撮影できるフォトスポットや「わんわんお名前ビンゴ」などのステージも充実しており、ファミリーや友人と特別な3日間を満喫できます。

（以下、プレスリリースより）

全コンテンツついに公開！「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」6月12日(金)から3日間開催！

2026年6月12日(金)〜14日(日) に、東京・お台場セントラル広場及びプロムナードにて、会場規模もコンテンツもパワーアップして3つのイベントが同時開催！

”ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、総フォロワー25万人の国内最大級ペットメディア事業や、数万人が来場する国内最大級のペットフェスなどを手掛ける株式会社FLAFFY（本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙、以下「当社」）は、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」を、2026年6月12日(金)〜14日(日)の3日間、東京・お台場セントラル広場及びプロムナードにて開催いたします。

本イベントは、昨年6月の開催において約10万人の来場者を集め大盛況を博した「ジャパンわんこフェスタ」の2026年版として、会場規模およびコンテンツをさらにパワーアップして実施するものです。このたび、会場MAPの公開をはじめ、イベントコンテンツの最新情報をお知らせいたします。

■イベント概要

当社は、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」を、2026年6月12日(金)〜14日(日)に開催いたします。前回開催よりさらに内容を拡充し、わんちゃん向けエリアの充実をはじめ、引き続きキッチンカーの出店も予定しております。また、昨年6月に大好評を博した「クリエーターズフリマ」、および肉料理の祭典”肉祭”から派生したイベント「ホットドッググランプリ」も同時開催いたします。お食事やお買い物をわんちゃんと一緒に楽しめる、これまで以上に充実したコンテンツをご提供いたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場

【開催日程】2026年6月12日(金)〜14日(日)

【開催時間】9:30-16:30

【開催場所】お台場セントラル広場及びプロムナード(東京都江東区⻘海1丁目1)

【想定動員人数】3日間の合計：約70,000名〜100,000名

【入場料】無料

【イベント公式HP】https://japan-wanko-festa.com/

■ペット関連ブランド180店舗が集結！会場マップ公開

全国各地から厳選されたペット関連ブランド・サービスが、約180店舗にわたり一堂に会します。ペットフード、ケア用品をはじめ、おしゃれなアクセサリーや洋服など、愛犬との日常をより豊かに彩る多彩な商品・サービスが揃います。会場では実際に商品をお手に取りいただけるため、質感やサイズ感をご確認いただきながら、じっくりとお選びいただけます。フリマエリア・フードエリアを含めた総出店数は250店舗以上となり、過去最大規模での開催となります。

※詳しい出店者情報は公式イベントInstagramでご紹介しています。

■見どころ充実！犬種別オフ会・フォトスポット・ステージコンテンツほか多数

「ペットとヒトが一緒に楽しめる」をテーマに、当日は多彩なコンテンツを展開いたします。

愛犬と一緒に撮影できる各種フォトブースを設置するほか、好評の「わんこ証明写真」もイベント限定フレームにて登場します。

毎回多くの来場者にご参加いただいている「わんわん抽選会」や、ステージコンテンツについても、前回よりさらに充実した内容でご提供いたします。

■毎回大好評の「犬種別オフ会」をドッグランで開催

毎回多くの来場者にご参加いただく人気コンテンツ「犬種別オフ会」も開催予定です。同じ犬種のわんちゃん同士が集まり、飼い主同士の情報交換や交流の場としてもご活用いただけます。その他にも参加型コンテンツを企画しております。

※開催場所がドッグランのため、参加にはドッグランの入場チケット購入が必要です

■ステージコンテンツも新企画を加えてさらに充実

毎回好評をいただいているステージコンテンツでは、1日2回開催の「わんわんお名前ビンゴ」をはじめ、恒例の「デコバギー選手権」、新企画「和装オフ会」など、多彩なプログラムを予定しております。

愛犬とともに楽しめる企画を通じて、来場者同士の交流や会場全体の一体感が生まれることも、本イベントの魅力のひとつです。ぜひご参加いただき、イベントならではの時間をお楽しみください。



■愛犬との思い出を残せるフォトスポット

今回も愛犬との思い出を残せるフォトスポットを多数ご用意しています。

愛犬とともに心地よく、安心して暮らせる住まいを目指す賃貸住宅「へーベルメゾン PAWTNER（パウトナー）」のフォトスポットでは、神社の鳥居をモチーフにした愛犬との記念撮影が楽しめるデザインを採用。

イベントキャラクター「フラッフィーくん」と一緒に記念撮影ができる巨大モニュメントやパネルも登場するほか、毎回好評をいただいているセルフ撮影機や「わんこ証明写真機」も設置いたします。ぜひ愛犬とともにお立ち寄りいただき、イベントの記念にご活用ください。

■愛犬との思い出を残せるフォトスポット

今回もイベントオリジナルグッズの販売が決定いたしました。前回好評を博したフラッフィーくん「なりきりアクキー」（500円・各日150個限定）を再販するほか、毎回人気の「わんこぴん」（黄色・ラベンダー／各660円）、「うちの子おやつポーチ」（オレンジ・ブラック／各2,200円・イベント特別価格）、「オリジナルステッカー」（220〜330円）も販売いたします。新グッズとして、「バンダナ」（500円）、「オリジナルバッグ」（770円）、「レジャーシート」（990円）、「犬種別ステッカー」（2種／各220〜330円）も新たに登場いたします。いずれも本イベント限定のアイテムです。

※価格は全て税込表記です

■会場を巡りながら楽しめるスタンプラリー

今回もスタンプラリーを開催いたします。パンフレット裏面を台紙として、会場内7カ所のブースを巡りスタンプを集めると、景品として「FLAFFYオリジナルステッカー」3種類の中から1点をプレゼントいたします。また、先着でサンプルもご用意しております。会場を巡りながらイベントをお楽しみいただける企画です。ぜひご参加ください。

◾️オリジナルの愛犬カードが作れる！「わんこ証明写真」とエポスペットカードがコラボ

毎回好評をいただいている「わんこ証明写真」とエポスペットカードとのコラボ企画を今回も実施いたします。イベント当日、会場にてエポスペットカードに新規入会いただくと、愛犬の証明写真が撮影できる「わんこ証明写真」の撮影体験が可能です（お一人様1回限り）。撮影した写真をカードデザインに使用することもでき、撮影データの画像・動画もプレゼントいたします（各日先着70名様）。

＜整理券配布の方法＞

・整理券の配布時間は各日9:00から

・各日先着70名様限定

※整理券はなくなり次第終了となります。

・証明写真の撮影開始は9:30から（整理券をお持ちの方は5分前にエポスペットカードブースへお越しください）

＜ご入会に関するご案内＞

・エポスペットカードはクレジットカードです。

・株式会社エポスカードの規定によりご入会いただけない場合がございます。

・エポスペットカードの発行は18歳以上のかたとさせていただいております。

・高校生のお客さまはお申し込みいただけません。

・エポスペットカードは予告なく募集・発行を終了する場合がございますのでご了承ください。

・「わんこ証明写真」の撮影は、当日イベント会場での新規入会のかたに限らせていただきます。

・お申込みには顔写真付きのご本人確認書類(公的書類）が必要です。(運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど）

※エポスペットカードの詳細はエポスペットカード公式ホームページをご確認ください。

■掲示板を使った譲渡会「Adoption Park Board」も登場！

毎回イベントで賑わいを見せている『Do One Good』による「Adoption Park Board」が、今回も出展します。

本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターに掲載されたQRコードを読み込んだ先のウェブサイトを通じて、保護犬の詳しい情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

◾️万が一のときも安心！「わんこ保健室」を設置

今回も会場内に「わんこ保健室」を設置いたします。当日は臨床経験豊富な獣医師が常駐しており、愛犬の体調不良などの際にはお気軽にご相談ください。来場者の皆さまに安心してイベントをお楽しみいただけるよう、サポート体制を整えております。

※写真は昨年開催時のものです

■ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場 における、ご協賛企業様のご紹介

＜シルバースポンサー：旭化成不動産レジデンス株式会社＞

へーベルメゾンのペット共生型賃貸住宅は、2026年で発売20周年を迎えたパイオニアブランドです。

単なるペット可ではなく、“ペットと共に生きる”という住まいのあり方を提案し、これまで多くの入居者様に選ばれてきました。

ペット専用設備が充実しているだけでなく、獣医師・ドッグトレーナーへの無料相談や、シッターサービスの紹介など、住まいを超えたサポートも提供しています。当社は、「ペットとヒトの関係をフラットに」というFLAFFY様の理念に深く共感し、当イベントに協賛しています。

人とペットが共に安心して暮らせる未来を支えるため、より良い住まいと暮らしをこれからも応援していきます。

＜ブロンズスポンサー：ロイヤルカナン ジャポン合同会社＞

ロイヤルカナン ジャポン合同会社は、「Dog & Cat First（すべては犬と猫のために）」という理念のもと、「犬と猫の“真の健康”とウェルビーイング」の実現のため、日々努力を重ね、事業を展開しています。​

獣医師、ブリーダー、ペット専門店など犬と猫の専門家と連携し、一頭一頭の犬と猫に目に見える・実感できる「真の健康」を提供することで、『ペットのためのより良い世界』の実現を目指しています。

当社は、人とペットが幸せに生きる共生社会を実現するための取り組みの一貫として、当イベントを協賛しています。

■キッチンカーエリアでは、「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」を開催！

厳選されたホットドッグが大集合！自慢の定番メニューからイベント限定メニューまで。

来場者の投票で頂点を決めるアツい戦いが繰り広げられます。さらに、肉祭ならではの肉料理やスイーツもご用意。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも！ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

・ホットドッグ以外にも肉祭ならではのグルメが集結！

会場には、主役のホットドッグに加え、肉祭ならではの多彩な肉料理が勢ぞろい。

ジューシーな焼き物や食べ応えのあるご飯メニュー、香ばしい揚げ物など、肉の魅力をさまざまなスタイルで楽しめるグルメが会場を彩ります。

さらに、スイーツメニューもそろい、ガッツリ肉を食べたい方から甘いものを楽しみたい方まで幅広く満足いただけるラインナップ！

・ダンスバトル開催！

6月14日(日)ダンスキッズのための特別企画『肉祭ダンスバトル2026』を開催！

ダンスが大好きなキッズたちの熱いパフォーマンスが、お肉の香り漂う会場をさらに盛り上げます！

ジャッジには、King&Princeの振付を手がけるATSUSHIと、今大注目のダンサーARU SAKURADA。

さらにはプロダンスリーグDリーグに所属するdip BATTLESのJillie Jayの3名が登場！

U12部門とOPEN部門の2部門の開催で、ベスト2には肉祭フードチケットなどの豪華賞品をプレゼント！

各部門の優勝チームには記念トロフィーと、副賞として「肉祭で使用できるフードチケット1万円分」をプレゼント！

・「dip BATTLES」がスペシャルゲストショーに登場！

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するプロダンスチーム dip BATTLES。ストリートカルチャーをルーツに、個性あふれるダンサーたちが磨き抜かれたスキルと表現力で魅せる、注目のダンスチームです。

チーム名には「強さ」と「情熱」を胸に、人々へ“夢”を届けたいという想いが込められており、ステージではその名の通り、エネルギッシュで迫力あるパフォーマンスを展開します。