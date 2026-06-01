5月31日、新潟県知事選挙が投開票され、現職の花角英世さんが3期目の当選を果たしました。戦いの結果を振り返ります。

■現職・花角氏が3選果たす

投票が締め切られた直後の5月31日午後8時すぎ、陣営にもたらされた当選確実の知らせ。



任期満了に伴う知事選は現職の花角英世さんが55万票あまりを獲得、新人の2人に大差をつけ3期目の当選を果たしました。



◎花角英世氏 55万4012票

土田竜吾氏 23万 721票

安中 聡氏 4万3089票



投票率は47．40％でした。



【花角英世 氏】

「経済の成長、あるいは経済の活力というものを、この新潟県がしっかり生み出していける、そうした元気な新潟県づくり。選んでもらえるような、本当に活気のある経済を目指していきたい」



同じころ、硬い表情で支援者が集まる会場に姿を見せたのは土田竜吾さんです。



【土田竜吾 氏】

「結果につなげられず、本当に悔しい思いでいっぱい。大変申し訳ございませんでした。必ず新しい新潟の未来につながる、そういう仲間と今回選挙戦を戦えたと確信している」

■花角氏 “経済活性化”と“実績の評価”訴える

【花角英世 氏】

「意思を固めまして、3期目を目指す挑戦をするということにしたい」



今年2月に3選を目指し、出馬を表明した花角さん。



自民党など支援を後ろ盾に「人・企業・投資を呼び込む」と経済活性化策を掲げた一方、特定の争点ではなく、2期8年の実績の全てを総合的に評価してほしいと訴えました。



【花角英世 氏】

「安全で安心で、そして暮らしやすい新潟の上に、経済社会に活力のある輝く新潟を、強い新潟を皆さんと一緒につくってまいりたい」

■土田氏 “中道惨敗”が支援体制に影響

一方、そんな現職に対し…



【立憲県連 西村智奈美 代表（当時）】

「ちゃんと、こういった県政であってほしいと示す。そういう意味でも、県知事候補については、やはり擁立を検討する。そういう責任がある」



柏崎刈羽原発の再稼働をめぐるプロセスを問題視した立憲民主党が擁立したのが、県議1期目だった土田さんです。



【土田竜吾 氏】

「県民に信を問うと言いながら、県議会に信任・不信任を伺うという形で進められてしまった。これはやはり約束違反じゃないですかと」



「新潟県のことは新潟県民が決める」と県政の刷新を訴えた土田さんは、常設型の県民投票条例の制定などを掲げ選挙戦を展開。



しかし、大きな課題である知名度不足が重くのしかかったほか、その支援体制にも脆さが。



立憲が独自候補擁立を打ち出した後に行われた2月の衆院選で公明党と合流し、結成した『中道』が惨敗。



県内でも全選挙区で敗れ、勢いは縮小し、その後、立憲と公明の地方組織同士は合流せず。



結果として、公明は花角さんを支持し、分裂する形となるなど大きな塊で戦うことはできませんでした。



【立憲 森裕子 参院議員】

「衆院選ビフォーアフターで非常に難しくなった。我々の力が弱まっていた時期でもあったので」



【中道 西村智奈美 衆院議員】

「やはり、時間不足は大きかった」

■「原発含む総合的な政策受け入れられた」

一方の花角陣営。



自民党を中心に公明・国民・維新が支持したほか、県市長会や町村会が推薦するなど分厚い支援体制のもと盤石の布陣で戦いました。



【自民県連 岩村良一 幹事長】

「皆さんと一緒になって充実した選挙戦になったと考えている。大差をつけて総合的な政策が受け入れられたと、原発を含む総合的な政策が受け入れられたと考えている」



【公明県本部 市村浩二 代表】

「県民がまさに花角候補の2期8年、これをしっかりと評価した結果だったと思う」

■新人2人に圧勝「合格点いただいた」

花角さん自身、今回の圧勝の結果について「信任を得た」という言葉で振り返ります。



【花角英世 氏】

「（Q.柏崎刈羽原発をめぐる判断についても？）それも含めて、この2期8年、繰り返しだが、取り組んできたこと、その仕事の進め方を含めてご評価いただきたいと申し上げてきた。合格点をいただいた。3期目の信任をいただいた」



大きな負託を受け、県政の新たな4年間の舵取りを担う知事。課題が山積する中、県民の期待に応える責務が課されます。



【花角英世 氏】

「色んなことを考えなくてはいけない。簡単ではないともちろん分かっているが、県民の皆さんに『私はこういうことを進めていく。県政はこういう方向に行く』と申し上げてきた責任がある。しっかり成果が出るように取り組んでいきたい」