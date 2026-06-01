きょうから6月、食品などの値上げや制度が変わり、医療機関では診療報酬が改定されました。

鹿児島市の病院「キラメキテラス ヘルスケアホスピタル」です。医師や看護師、薬剤師など、およそ300人が勤務しています。

国は2年に1度、診療報酬を見直します。きょう6月1日から物価高騰対策で、外来などでは新たに「物価対応料」として20円が上乗せされました。

さらに賃上げを条件に加算できる「ベースアップ評価料」が加わり、外来の初診では最大230円上乗せされます。

こちらの病院では、この2年で、ガーゼや手袋など医療用品が2割ほど値上がりしました。

診療報酬の改定による上昇率が30年ぶりに3%を上回った一方、安定経営には十分ではないと話します。

（キラメキテラス ヘルスケアホスピタル 田島紘己副院長）「（賃上げにあたる改定分は）職員の賃上げに全額を充当することが求められている。したがって病院として利益が残るわけではない」

きょう1日の改定で、医療費を3割負担している人の場合、▼初診が57円、▼再診が21円アップします。

また入院時の自己負担額は、▼食事代が1食あたり40円、▼光熱費が1日あたり60円増加します。

まちの人は・・・。

（60代）「やむを得ないと思う」

（80代）「できるだけ上がってほしくないが仕方ない。これだけ高齢者が増えたら」

病院側は、患者に丁寧に説明していくとしています。

（キラメキテラス ヘルスケアホスピタル 田島紘己副院長）「健康を阻害するような形に繋がるので、これまでと変わらない受診をお願いしたい」

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