

ロブチェン（c）SANKEI

競馬の祭典・第93回日本ダービー（GI）が31日に東京競馬場で行われ、1番人気のロブチェン（牡3 父ワールドプレミア）が優勝して世代の頂点に立った。

鞍上の松山弘平騎手は悲願のダービー初制覇。皐月賞に続くクラシック二冠を達成した。

レースはスタート直後から各馬がポジション争いを繰り広げる中、ロブチェンは中団で折り合いに専念。東京競馬場の長い直線を迎えると、馬群の外からじわじわと進出し、残り200メートルで先頭へ並びかけた。

最後はC.ルメール騎手騎乗のパントルナイーフとの激しい叩き合い。

ゴール前で一歩前へ出たロブチェンがそのままアタマ差押し切って栄光のゴールを駆け抜けた。勝ちタイム2分22秒7。3着には11番人気の伏兵バステールが入った。





第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）着順

2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）1

2着 7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）4

3着 3-5 バステール（牡3 川田将雅）11

4着 7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）3

5着 1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）12

6着 2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）16

7着 6-11 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）2

8着 1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）5

9着 3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）6

10着 6-12 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）9

11着 5-9 アウダーシア（牡3 D.レーン）7

12着 7-15 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）8

13着 4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）13

14着 8-18 エムズビギン（牡3 F.ゴンサルベス）15

15着 2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）18

16着 8-16 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）10

17着 4-8 ショウナンガルフ（牡3 浜中俊）17

18着 5-10 ジャスティンビスタ（牡3 坂井瑠星）14

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。