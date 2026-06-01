【日本ダービー】全着順 1着ロブチェン、2着パントルナイーフ、3着バステール
ロブチェン（c）SANKEI
第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）着順
2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分
着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気
1着 8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）1
2着 7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）4
3着 3-5 バステール（牡3 川田将雅）11
4着 7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）3
5着 1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）12
6着 2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）16
7着 6-11 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）2
8着 1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）5
9着 3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）6
10着 6-12 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）9
11着 5-9 アウダーシア（牡3 D.レーン）7
12着 7-15 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）8
13着 4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）13
14着 8-18 エムズビギン（牡3 F.ゴンサルベス）15
15着 2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）18
16着 8-16 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）10
17着 4-8 ショウナンガルフ（牡3 浜中俊）17
18着 5-10 ジャスティンビスタ（牡3 坂井瑠星）14
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。