【日本ダービー】全着順 1着ロブチェン、2着パントルナイーフ、3着バステール



ロブチェン（c）SANKEI

第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）着順

2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）1

2着 7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）4

3着 3-5 バステール（牡3 川田将雅）11

4着 7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）3

5着 1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）12

6着 2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）16

7着 6-11 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）2

8着 1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）5

9着 3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）6

10着 6-12 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）9

11着 5-9 アウダーシア（牡3 D.レーン）7

12着 7-15 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）8

13着 4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）13

14着 8-18 エムズビギン（牡3 F.ゴンサルベス）15

15着 2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）18

16着 8-16 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）10

17着 4-8 ショウナンガルフ（牡3 浜中俊）17

18着 5-10 ジャスティンビスタ（牡3 坂井瑠星）14

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。