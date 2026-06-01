【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）

【映像】ファウル振り切る「3人抜き無双ドリブル」（実際の様子）

日本代表のMF久保建英が見せた、フィジカルの強靭さと華麗なテクニックがファンの間で大きな話題を呼んでいる。

日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。87分にFW小川航基が挙げたゴールが決勝点となり、1−0で勝利した。

6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026の壮行試合で、久保は右シャドーでスタメン出場。序盤からよくボールに絡み、75分には圧倒的な強さと上手さを見せつけた。

敵陣でFW後藤啓介からショートパスを受けて前を向いた久保は、鋭く縦に加速する。MFステファン・テイトゥル・ソルダルソンに腕でファウルされたが、グッと耐えながらボールから足を離さず、そのまま力強いターンで局面を打開。さらにMFミカエル・エギル・エラートソン、MFアーロン・グンナルソンも細かいタッチで次々と抜き去ってみせた。

しかし、直後に主審が笛を吹き、ソルダルソンにイエローカードを提示。そのままプレーが流されていれば決定機にも繋がりそうな局面だっただけに、久保はやや不服そうなジェスチャーを見せていた。

「フィジカルえぐいな」の声も

このプレーには、DAZNで解説を務めた内田篤人氏（元日本代表DF）も、「いやー、流してー！流してくれたら、もうちょっといけそうでしたね。すごい。ああいった強さは子供達にも真似して欲しいですね」と、主審の笛を悔やみつつも久保の強さを絶賛した。

さらに、SNS上のファンも大興奮。「久保の体幹どうなっとんねん」「久保くんさんの体幹よ」「久保ほんと倒れなくなった」「フィジカルえぐいな」「つっよ」と強靭な肉体に驚く声や、「久保うんまっすぎ」「止まらなすぎ」「やばすぎんだろ」「別格や」とその技術を称賛するコメントが殺到した。

一方で、主審の笛に対しては、「今の久保の所は止めなくて良かったんじゃね？」「今のはアドバンテージほしかったわー」「止めないで〜」「流してよー」と、内田氏同様にプレーオンを望む声が多く上がった。

チーム合流が試合2日前の5月29日で、コンディション的に万全ではなかったはずの久保だが、この日は83分までプレー。試合後の取材エリアでは、「みんなもコンディション的にはまちまちの部分があったりして、ここから本番までに仕上げていく部分があると思うので本番が楽しみ」と、力強く前を向いた。

日本代表は休みを挟んで離日し、メキシコのモンテレイでW杯直前キャンプに入る。南野拓実や三笘薫が怪我でエントリーできなかった中、本大会では久保に懸かる期待は計り知れない。

（ABEMA／サッカー日本代表）

