日経225先物：1日19時＝190円安、6万6890円
1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の6万6890円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては44.33円安。出来高は1782枚となっている。
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66890 -190 1782
日経225mini 66880 -195 30419
TOPIX先物 3937.5 -1 2234
JPX日経400先物 35835 +35 126
グロース指数先物 775 +3 217
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66890 -190 1782
日経225mini 66880 -195 30419
TOPIX先物 3937.5 -1 2234
JPX日経400先物 35835 +35 126
グロース指数先物 775 +3 217
東証REIT指数先物 売買不成立
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