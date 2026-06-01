　1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の6万6890円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては44.33円安。出来高は1782枚となっている。

　TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.2ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66890　　　　　-190　　　　1782
日経225mini 　　　　　　 66880　　　　　-195　　　 30419
TOPIX先物 　　　　　　　3937.5　　　　　　-1　　　　2234
JPX日経400先物　　　　　 35835　　　　　 +35　　　　 126
グロース指数先物　　　　　 775　　　　　　+3　　　　 217
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース