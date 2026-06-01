「絶対おしゃれですから」美容室で【希望と全然違う髪型】に！？ 私「あのですね」直後、プロが真っ青！

美容室は、忙しい日常から離れて心地よくリフレッシュできる特別な場所です。しかし、美容師とのやり取りを楽しめる人がいる一方で、どこか緊張してしまうという人もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

伝わらない要望

先日、初めて訪れた美容室でのことです。

私は衛生管理が厳しい食品工場で働いています。

仕事中は作業用の制服を着込み、髪は全て帽子に入れなければならないため、施術前のカウンセリングでは「とにかく襟足をスッキリさせてほしい」と切実に伝えました。

ところが仕上がったのは、襟足が中途半端に長いショートボブ。

鏡を見た瞬間、頭が真っ白になりました。

「流行ってますから！」の圧

何も言えず固まる私に、美容師さんからは「今はこのほうが絶対おしゃれです！」という言葉。

確かに、世間ではこれが今の流行りなのでしょう。

でも、私がほしかったのは「流行っている髪形」ではありません。

私はただ、帽子から髪が出なくて、仕事中に気にならない髪型にしてほしかっただけなのです。

おしゃれよりも「明日からの仕事に支障が出ないこと」のほうが大切。

なのに、それより“美容師さんの理想”が優先された気がして、だんだん悲しくなってきました。

勇気を出して伝えた本音

それまでの私なら「まあ、仕方ないか……」と自分に言い聞かせて泣き寝入りしていたと思います。

ですが、生活がかかっている今回は、胸がざわついて仕方がありませんでした。

はっきり言うのはかなり勇気がいりましたが、結局私は勇気を出してこう伝えました。