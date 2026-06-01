2匹の猫がくつろぎ中のソファ。よく見ると、なぜかキレイに真ん中が空いている……。「これは、もしや？」投稿主さんの期待が膨らむ投稿は、記事執筆時点で1.7万表示を突破。「うらやましい」「これは座るしかないw」といったコメントが寄せられています。

【写真：ソファの上でくつろぐ2匹の猫→なぜか綺麗に『スペース』が空いていて…まさかの瞬間】

2匹がソファを占領中

「ふわも」「ぷりも」「うるも」、3匹のふわふわ猫さんが登場するXアカウント「ふわも（@fuwamopurimo）」。今回ご紹介するのは、白猫のふわもさんと黒猫のぷりもさんがソファでごろーんとくつろぐ姿です。

真ん中だけぽっかり…これはまさか

ふわもさんは向かって右側、ぷりもさんは左側をそれぞれ陣取っていたそうで、ソファの真ん中にはちょうど人ひとりが座れそうなスペースがぽっかり。まるで「パパのために空けておいたよ」と言わんばかりの、絶妙な間隔です。

その光景を見たパパさん、思わず「真ん中座ってもいいですか？」と投稿。猫たちからのおもてなしを感じる、ほっこりの瞬間でした。

でも、目つきが…？

ただ、ふわもさんとぷりもさんのお顔をよく見ると……なんだか目が怖い？その目つきはなかなかの鋭さ。「どうぞ」と言いながらも、「本当に座っていいのか……？」とパパさんが思わずひるんでしまいそうな眼光です。

おもてなしなのか、それとも試練なのか……。思わずそんな妄想を展開してしまう猫さんたちのお姿でした。パパさんが無事猫さんたちのおもてなしを受けられたのか気になります！

投稿には、「座らせてにゃん」「座らせてください」「お邪魔しま～す」「そこ座りたい」「真ん中いいですにゃあ」などのコメントが多数。猫さんの間に座りたがる人が続出した模様です！

Xアカウント「ふわも」では、ふわもさん・ぷりもさん・うるもさんの3匹の日常を、飼い主であるパパさんがほっこりつぶやいています。次はどんなほっこりエピソードが飛び出すのか、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「ふわも」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。