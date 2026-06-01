満足度高め♡【シャトレーゼ】食べ逃したくない「期間限定スイーツ」

【シャトレーゼ】で今買うなら、季節のフルーツや旬の素材を使った「期間限定スイーツ」がおすすめです。今回は、ケースに並ぶケーキから手土産にもぴったりな個包装和菓子まで、マニアイチオシの商品をご紹介。リーズナブルな価格で本格スイーツを楽しみたい人は要チェックです。

チーズケーキとフルーツのコラボ

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「この季節にぴったりな、軽やかで爽やかなデコレーションケーキ」と紹介するのは、こちらの「苺と柑橘のスフレチーズデコレーション 14cm」です。ベースになっているのは「ふわっと軽やかな口どけ」スフレチーズケーキ。そこに苺・オレンジの2種類のソースとごろっと大きめカットのフルーツをデコレーションしています。4～6月の限定販売。価格は\2,808（税込）です。

高級感がすごい！

@mame48goさんが「満足度高め」「シャトレーゼのメロンスイーツ史上最高に美味しい」と絶賛するのが、高級感のあるビジュアルの「プレミアムフレジェ アンデスメロン」です。スポンジとクリームがきれいな層になっていて、クリーム部分にはメロンゼリーとメロン果肉が入っています。上から下までメロンづくしのスイーツ。季節限定販売で、価格は\648（税込）です。

手土産にちょうどいい

ちょっとした手土産や差し入れに重宝しそうなこちらは、季節限定で販売されている「北海道産小豆と抹茶のふんわりロール」です。国産抹茶を使った生地で抹茶ホイップクリームと粒あんを巻いた和スイーツ。@masaki_19740913さんいわく「粒あんがちょうどいいアクセント」になっているそう。\194（税込）とお手頃価格で、個包装なのもうれしいポイントです。

トッピングがたっぷり！

@masaki_19740913さんが「毎年のように買ってます」というのが、期間限定商品の「宇治抹茶わらび餅のクリームあんみつ」です。寒天の上に、抹茶のわらび餅・ホイップクリーム・さくらんぼ・マンゴー・塩豆・粒あん・ホイップクリームとトッピングがたっぷり。寒天とトッピングが別になっているので、水っぽくなりにくく美味しく食べられそうです。販売価格は\367（税込）です。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A