「真剣なお顔が可愛い」「癒されます」と注目を集めているのは、真剣な表情でトイレに入る猫ちゃんの光景。いつもの可愛らしい姿とは一変し、凜々しい表情を見せる猫ちゃんの光景が67万再生を超えて話題となっています。なんともいえない猫ちゃんの表情に、視線が釘付けになってしまうと反響を呼んでいます。

【動画：トイレに入っていた猫→『表情』を見ると…思わず笑ってしまう『一生懸命な様子』】

真剣な表情でトイレをするポテチくん

トイレで凛々しい姿を見せる猫ちゃんの光景が話題になっているのは、Instagramアカウント『グレートピレニーズとねこ達』に投稿された光景。ある日、スコティッシュフォールドのポテチくんはトイレの中に座り込んで真剣な表情をしていたそう。

どうやら用を足そうと頑張って力んでいるご様子のポテチくん。何とも言えないその表情に、思わず笑顔になってしまいます。

そんな真剣なポテチくんはこの後、家族たちにさらに笑顔を届けることになったようで…？

ポテチくんの表情の変化に気づいた飼い主さんは…

トイレの中で一生懸命力んでいたポテチくん。そんなポテチくんの様子を家族たちが温かく見守っていたところ…ポテチくんは突然、視線と耳をスッと下に向けたそう。どうやら、ポテチくんの"目的"が無事に達成されたようです。

その瞬間を目撃した家族からは、思わず笑いがこぼれることに。「出たんちゃう？」と、ポテチくんの変化は瞬く間に家族の間で共有されることとなったのでした。

日常の何気ないワンシーンでも家族たちに温かい気持ちを届けてくれるポテチくんの日常に、ほっこりしてしまいます。

カッコイイのは表情だけじゃない！

普段の可愛らしい表情から一変して、凛々しい姿を見せてくれたトイレ中のポテチくん。そんなポテチくんのかっこいい姿は、トイレ以外の場所でも見られることがあるのだそう。別の日に他の猫ちゃんたちがケンカを始めそうになったところ…なんと、ポテチくんがすぐさま駆けつけケンカを仲裁してくれたのだとか！

どうやら、他の猫ちゃんにパンチされそうになっていた弟猫ちゃんのピンチを察し、飛んできてくれたようです。

まん丸のお顔がとてもキュートなポテチくんですが、心は誰よりも頼りになるお兄ちゃんなポテチくんなのでした。

トイレで真剣な表情を見せるポテチくんの光景には、「踏ん張ってる猫ってなんでこんなに可愛いんでしょうねｗ」「かわいくてガン見しちゃうｗ」「トイレ中がいちばん凛々しいんですよね（笑）」と温かな笑いが起こることに。

Instagramアカウント『グレートピレニーズとねこ達』では、そんな笑いあり癒しありな猫ちゃんたちの日常が綴られていますよ。

ポテチくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「グレートピレニーズとねこ達」さま執筆：伊藤悠編集：ねこちゃんホンポニュース編集部※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。