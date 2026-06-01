YouTubeチャンネル『ぺろりんず!』に投稿されたのは、犬のよもぎちゃんと猫のだいずくんの日常です。仲良しすぎる2人に「遊んでいる姿可愛くてホッコリします」「ずーっと見てたいイチャイチャな２人」「種を超えた仲良し素敵ですね」といった声が集まっています。

【動画：仲良しな大型犬とネコ→まるで本当の兄弟のようで…尊すぎて『ずっと見ていたくなる光景』】

犬のよもぎちゃんと猫のだいずくん

投稿主さんと一緒に暮らしているのは、犬のよもぎちゃんと猫のだいずくん。身体の大きさはまるっきり違う二人ですが、ぴったりと寄り添って暮らしています。

よもぎちゃんは「柴犬のキャラクターのクッション」が大のお気に入り。

ところが、よもぎちゃんと投稿主さんが散歩している時間に「寂しい」と感じただいずくんが、毎回クッションにおもらしをしていたようです。洗っても洗っても毎晩されるため、泣く泣くクッションは捨ててしまったとのこと。

二人の喧嘩

代わりに購入した大きいクッションが大のお気に入りのようで、そこで二人は毎日イチャイチャしているそう。

毛の色も似ているため、二人一緒にくっついているとまるでひとつの生き物のように見えてきますね。いつも通り喧嘩を始めますが、今日はよもぎちゃんの攻撃が激しめだったようでだいずくんが逃げ出します。しかし、だいずくんも負けていられません。よもぎちゃんの足にガブっと噛みついて、立派に大逆襲です。

新しいクッション

とっても楽しそうな二人でしたが、突然「ピタリ」と止まってしまうのです。

実は宅配業者の方が来ていたようで、その気配を一足先に感じ取っていたのでした。そして、配達で届いていたのは、なんと新しいクッションです。少し前にだいずくんにおもらしされた事を投稿したところ、優しい視聴者さんがプレゼントしてくれたようなのです。

早速新しいクッションでプロレスごっこを始める二人。15分ほど遊んだ後は疲れ果ててぐっすりと寝てしまいました。

そして翌日もクッションのうえで激しめに遊ぶ二人なのでした♪ずっと仲良く元気でいてほしいものですね。

YouTubeチャンネル『ぺろりんず!』ではよもぎちゃんとだいずくんの愛らしい日常を覗くことができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ぺろりんず!』さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。