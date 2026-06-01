【ユニクロ】の「機能性アイテム」って実際どう？ ユニ女が実力をチェック

紫外線や猛烈な暑さ、天候の変化に悩まされるこれからの季節。【ユニクロ】には、そんなプチストレスを軽減してくれそうな「機能性アイテム」が豊富に揃っています。「でも、本当に使えるの？」と気になっている人も多いはず。そこで今回はユニ女ライターである筆者が実際に購入し、その実力をチェック。 UV対策しながら可愛く羽織れるパーカーや、さらっと快適に着られるTシャツやパンツなど、毎日のお出かけに頼れるアイテムを紹介します！

天候問わずに頼れるオールラウンダーパーカー

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ / NANODESIGN / チェック」各\3,990（税込）

筆者が買ってから週5でヘビロテしているポケッタブルパーカー。大人でも使いやすい落ち着いたチェック柄で、コーデのポイントになってくれる一着です。薄手でサッと軽く羽織れて、かつUVカット機能も付いた優れもの。お出かけのたびに日焼け止めを塗るのが面倒……という人にもおすすめです。

付属のポーチに入れてコンパクトに持ち運ぶこともできます。さらに軽い小雨を弾く撥水加工付き。試しに雨の中を歩いてみましたが、しっかり雨粒を弾いて感動しました！ バッグの中に常備しておけば、急な天候の変化にも対応できそうです。