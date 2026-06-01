そのまま使えてお得！100均で買える「猫グッズ」5選

1.おもちゃ

猫にとって遊びは、運動不足の解消だけでなくストレス発散のための大切な時間です。しかし、激しく遊ぶとすぐに羽が取れたり紐が切れたりしてしまう消耗品でもあります。

100均の猫じゃらしは、キラキラしたテープ付きのものから天然の羽を使ったものまで種類が非常に豊富です。

100円なら壊れることを気にせず思い切り遊ばせてあげられますし、予備をたくさん買い置きしておくこともできます。

猫によって好みの動きが違うので、複数を試して「お気に入り」を見つけるのにも最適です。

2.食器

猫の食事に使う食器は、毎日洗うものなので耐久性と清潔さが重要です。

100均で売られているステンレス製のボウルや陶器製の小皿は、プラスチック製に比べて表面に傷がつきにくく、雑菌の繁殖を抑えられるのがメリットです。

特にステンレスは軽くて丈夫なので、落としても割れる心配がなく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

底に滑り止めがついているタイプもあり、猫が食べている最中に器が動いてしまうストレスも防げます。サイズ展開も豊富なので、猫の顔の大きさに合わせて選んであげましょう。

3.ケア用品

猫の目ヤニを拭いたり、トイレの後に足を拭いたりする際、ウェットティッシュは毎日欠かせないアイテムです。

100均には「ペット用」としてノンアルコール・無香料のものが大容量で販売されています。口周りやお尻に使うものなので、成分が安心なものを低価格でたくさん使えるのは非常に助かりますよね。

専用のふたを合わせて購入すれば、乾燥を防いで最後まで使い切ることができます。散歩に行かない室内飼いの猫でも、目元や耳周り、お尻などのちょっとした汚れを優しく拭き取って清潔に保つことで、皮膚トラブルの予防に繋がるでしょう。

4.爪とぎ

爪とぎは、猫が家の中の壁や家具を傷つけないために必須のアイテムです。100均ではダンボール素材のコンパクトな爪とぎが手に入ります。

大きな爪とぎタワーも良いですが、100均のものは場所を取らないため、猫がよく爪を研ぐ場所にピンポイントで置けるのが魅力です。

段ボールタイプは使っているうちにボロボロとクズが出てしまいますが、100円なら汚れが目立ってきたタイミングで気軽に新しいものと交換できます。

常に新しく清潔な爪とぎを用意してあげることで、猫の満足度も高まるでしょう。

5.首輪

万が一の脱走や迷子に備えて、飼い猫には首輪をつけておくことが推奨されています。

100均の首輪は、シンプルなものから可愛い柄物、反射材がついたものまでデザインがとても豊富です。季節や気分に合わせて手軽に付け替えを楽しめるのも嬉しいですよね。

また、猫の首輪は木に引っかかったときなどに外れる「セーフティバックル」がついているものが望ましいですが、最近では100均でもこの安全機能付きのものが増えています。

汚れたり毛羽立ちができたりしても、すぐに新調できる安さは大きな魅力です。

人間用を賢くアレンジ！意外なアイテムの活用術

100均の本当の凄さは、ペット専用ではない「人間用の便利グッズ」を猫のためにアレンジできる点にあります。

例えば、本来は庭やベランダで使う「猫よけマット」は、飛び出しを防ぎたい棚の上や、触ってほしくない場所に置くことで、猫への「入ってはいけない場所」の合図として役立ちます。

また、大きな「洗濯ネット」は、猫を病院へ連れて行く際に重宝します。ネットに入れることで猫がパニックになっても脱走を防げますし、そのまま上から注射を打つこともできるため、多くの動物病院でも推奨されています。

専用のキャリーバッグと併用すれば、より安全に移動ができるようになる便利な活用術です。

掃除が楽になる「ニオイ」と「抜け毛」の対策アイテム

猫と一緒に暮らす上で避けて通れないのが、抜け毛とトイレのニオイ問題です。これらを解決する強力な味方も100均に揃っています。

特におすすめなのが、赤ちゃん用のオムツ処理にも使われる「消臭袋」です。これにウンチを入れて捨てれば、普通の袋とは比べ物にならないほどニオイを抑えることができます。

また、カーペットやソファに絡みついた毛を取るには、粘着クリーナー（コロコロ）が一番です。替え芯も安く手に入るため、毎日気兼ねなく掃除ができます。

こうした消耗品を安く抑えることが、快適な猫との生活を長く続けるコツです。

安全に使うための注意点

安くて便利な100均グッズですが、使うときには飼い主が責任を持って安全性を確認しなければなりません。

例えば、おもちゃに付いている小さな鈴やビーズは、猫が遊んでいるうちに取れて飲み込んでしまう危険があります。遊ばせる前に一度引っ張ってみて、壊れやすくないか確かめましょう。

また、人間用の収納ボックスをハウスにする場合は、切り口で怪我をしないようヤスリをかけたりテープを貼ったりする配慮が必要です。

どんなに良いアイテムでも、猫の性格や力加減によっては不向きな場合もあるため、最初は目を離さずに様子を見るようにしましょう。

まとめ

猫との生活は楽しみが多い反面、毎日の消耗品や環境づくりに意外とお金がかかるものです。100均には、そんな飼い主の悩みを解決してくれる優秀なアイテムが溢れています。

「安いから」と不安にならず、安全面に気を配りながら賢く取り入れることで、猫も飼い主もより快適に過ごせるようになります。

まずは近くのお店を覗いて、愛猫が喜びそうなものを探してみることから始めてみましょう。